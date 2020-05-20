跟進北高八大解封？ 侯友宜：疫情隱定再開放

北高八大行業陸續復工，新北尚無規畫。市長候友宜重申八大難以保持社交距離，必須在疫情最穩定的時刻再開放。外界則認為新北人口雖多但八大行業比率不高，市府面臨的壓力相對比北高小。

記者指台北市酒店舞廳明天有6成業者第一波復工，將採APP實名制的方式；高雄市八大行業今天全都復工，詢問候友宜新北八大解封策略。

侯友宜說，新北市跟台北、高雄的狀況完全不一樣，新北市在漸進開放的過程是有順序、有步驟的。酒家跟舞廳在新北市來講絕不是優先開放項目，因為業者很難維持社交距離，疫情必須在最穩定的時刻再開放。

他說，酒家舞廳用實名制到底能不能完全落實見仁見智，可用更嚴謹的態度去面對很難保持社交距離的酒家跟舞廳，比較務實。但是，沼地作法他都尊重，最主要能夠讓防疫做到位，才是應盡的責任。