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新北推生鮮漁貨懶人包 免出門就可買到優質水產

聯合報 / 記者江婉儀／新北即時報導
新北市漁管處推出「生鮮魚貨懶人包」，一鍵購買就可宅配到府，讓民眾免出門就可買到優質水產。圖／新北市漁管處提供
新北市漁管處推出「生鮮魚貨懶人包」，一鍵購買就可宅配到府，讓民眾免出門就可買到優質水產。圖／新北市漁管處提供

受到新冠肺炎疫情影響，許多民眾日前都減少外出機會，但也對業者生計造成衝擊，新北市漁管處推出「生鮮魚貨懶人包」，一鍵購買就可宅配到府，讓民眾免出門就可買到優質水產。

為了讓民眾在居家防疫期間也能品嚐到各式優質海鮮，漁管處推出「生鮮漁貨懶人包」（https://reurl.cc/5lM4Ly），提供小卷、貢寮鮑、鯖魚、馬頭魚、烏魚、石花菜等多樣優質水產品供民眾選購，還能宅配到府，免去出門採買接觸人群的機會。

漁管處表示，防疫期間，在家想吃的安心又健康，海鮮料理是最佳選擇之一，新北市漁產豐饒，尤其小卷的產量高居全國之冠，小卷含有豐富蛋白質、礦物質、牛磺酸及EPA、DHA等不飽和脂肪酸，是高營養低熱量的健康食材。

漁管處表示，只要利用經典的三杯作法，就可簡單快速吃到美味小卷料理，先以薑片爆香後放入蒜頭、蔥及辣椒炒香，小卷去膜、內臟並洗淨、環切後入鍋翻炒，接著倒入米酒、醬油、麻油及少許糖煮滾，最後放入九層塔拌炒後即可盛盤上桌；另外，瑞芳當地漁村媽媽推薦清燙小卷，將新鮮小卷汆燙後再蘸上美乃滋或哇沙米，用最簡單的料理方式品嚐小卷尚青的鮮甜味。

農業局長李玟表示，防疫期間民眾可多使用電商通路或店家宅配購買海鮮，除可品嚐到高優質水產品外，還能以實際行動支持在地漁民。

小卷含有豐富蛋白質、礦物質、牛磺酸及EPA、DHA等不飽和脂肪酸，是高營養低熱量的健康食材。圖／新北市漁管處提供
小卷含有豐富蛋白質、礦物質、牛磺酸及EPA、DHA等不飽和脂肪酸，是高營養低熱量的健康食材。圖／新北市漁管處提供

海鮮 懶人包

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