萌！國王企鵝換新衣等繁殖　「領頭鵝」率隊晨走練體力

國王企鵝一年一度換羽期來臨，等換上新羽後，將「盛裝」迎接繁殖季。為了增強體魄提高配對成功率，台北市立動物園每天都會安排晨走特訓，也有少數企鵝因感染趾瘤，暫時沒有參加，園方貼心為牠們特製防護鞋套，以防踩踏到糞尿增加感染風險。

每天早上9點，企鵝從後場魚貫走出，保育員「壓隊」，「領頭鵝」在前，順著活動場健走。起初企鵝還會按部就班，安份跟著向前進，但到了最後10分鐘，企鵝會開始偷懶，還走到鏡子前休息，假裝看不見保育員，有時還會伸長脖子，發出抗議聲，保育員只能靠「愛的教育」，輕聲催促大家往前走。

每年4、5月，國王企鵝開始換羽，等換羽結束後，6、7月立馬進入繁殖期。為了提高繁殖成功率，保育員從4月中開始，為國王企鵝們進行每天30分鐘的「晨走特訓」。園方說，排在隊伍最後面的幾隻企鵝，已經開始換羽，新生羽毛變多，身體重也影響步伐，過幾天就會帶牠們專屬「更衣室」，等待換上亮麗新衣後，迎接一年一度的繁殖季。

不過，企鵝因個體差異，腳底容易受傷感染產生趾瘤，為了好好療養，暫時沒有參加「晨走特訓」。園方也利用3D列印技術，印製企鵝腳掌製成「防水鞋套」，企鵝穿上鞋套後，可以包覆上藥的腳掌，也能隔絕水與髒汙，避免再次感染。