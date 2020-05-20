快訊

陸學者周志懷：未來四年 兩岸隨時都有可能發生重大衝突

直播／520是否再「嘉玲」？ 指揮中心記者會1400舉行

聽新聞
test
0:00 / 0:00

萌！國王企鵝換新衣等繁殖　「領頭鵝」率隊晨走練體力

聯合報 / 記者趙宥寧／台北即時報導
每天早上9點，保育員「壓隊」，「領頭鵝」在前，企鵝從後場魚貫走出，順著活動場健走。圖／台北市立動物園提供
每天早上9點，保育員「壓隊」，「領頭鵝」在前，企鵝從後場魚貫走出，順著活動場健走。圖／台北市立動物園提供

國王企鵝一年一度換羽期來臨，等換上新羽後，將「盛裝」迎接繁殖季。為了增強體魄提高配對成功率，台北市動物園每天都會安排晨走特訓，也有少數企鵝因感染趾瘤，暫時沒有參加，園方貼心為牠們特製防護鞋套，以防踩踏到糞尿增加感染風險。

每天早上9點，企鵝從後場魚貫走出，保育員「壓隊」，「領頭鵝」在前，順著活動場健走。起初企鵝還會按部就班，安份跟著向前進，但到了最後10分鐘，企鵝會開始偷懶，還走到鏡子前休息，假裝看不見保育員，有時還會伸長脖子，發出抗議聲，保育員只能靠「愛的教育」，輕聲催促大家往前走。

每年4、5月，國王企鵝開始換羽，等換羽結束後，6、7月立馬進入繁殖期。為了提高繁殖成功率，保育員從4月中開始，為國王企鵝們進行每天30分鐘的「晨走特訓」。園方說，排在隊伍最後面的幾隻企鵝，已經開始換羽，新生羽毛變多，身體重也影響步伐，過幾天就會帶牠們專屬「更衣室」，等待換上亮麗新衣後，迎接一年一度的繁殖季。

不過，企鵝因個體差異，腳底容易受傷感染產生趾瘤，為了好好療養，暫時沒有參加「晨走特訓」。園方也利用3D列印技術，印製企鵝腳掌製成「防水鞋套」，企鵝穿上鞋套後，可以包覆上藥的腳掌，也能隔絕水與髒汙，避免再次感染。

園方也提醒，進入繁殖季之前，民眾只要在上午9點至9點30分來到企鵝館，都能看到國王企鵝們「晨走」的可愛模樣。

園方也利用3D列印技術，印製企鵝腳掌製成「防水鞋套」。圖／台北市立動物園提供
園方也利用3D列印技術，印製企鵝腳掌製成「防水鞋套」。圖／台北市立動物園提供
國王企鵝按部就班，安份跟著「領頭鵝」向前進。圖／台北市立動物園提供
國王企鵝按部就班，安份跟著「領頭鵝」向前進。圖／台北市立動物園提供
每天早上9點，企鵝從後場魚貫走出，保育員「壓隊」，「領頭鵝」在前，順著活動場健走。圖／台北市立動物園提供
每天早上9點，企鵝從後場魚貫走出，保育員「壓隊」，「領頭鵝」在前，順著活動場健走。圖／台北市立動物園提供
有趾瘤困擾的國王企鵝，穿上防水鞋套後，可以包覆上藥的腳掌，也能隔絕水與髒汙，避免再次感染。圖／台北市立動物園提供
有趾瘤困擾的國王企鵝，穿上防水鞋套後，可以包覆上藥的腳掌，也能隔絕水與髒汙，避免再次感染。圖／台北市立動物園提供

動物園 健走 北市

延伸閱讀

超萌「丁滿」爬天空之橋 六福村保育員打造動物樂園

六福村的動物們有「新玩具」 劍湖山醫護入園「0元」

隔離太閒偷偷健身？ 日本企鵝驚現多塊腹肌 學者這樣解釋

屏東海生開線上直播抗疫 揭開企鵝和飼育員生活面

相關新聞

學校50公尺內禁夾娃娃機 北市議會暫緩通過

夾娃娃機亂象叢生，有些夾選物是成人情趣用品，有的還可以換現金，引發外界關注。北市商業處訂定「自助選物販賣事業管理自治條例...

新北幼兒園學童自力種小米、搗麻糬 送暖樂生醫護

新北市新莊區丹鳳國小幼兒園是全國唯一都會型沉浸式族語教學幼兒園，將阿美族語、16族文化融入教學課程，今天師生及家長們也特...

汐止4里近萬用水戶今晚停水8小時 自來水公司管線改管

台灣自來水公司第一區管理處表示，因為工程施作，新北市汐止區康福里、興福里、福德里、中興里4里，自今晚10時到明天上午6時...

社子島區徵北市稱中央背書「必要性」 議員揭公文打臉

社子島開發案一波三折，居民不滿區段徵收，但台北市政府屢宣稱，指內政部認同有公益性、必要性，並以此為由強硬加速開發；不過，...

結婚登記熱門指定日 台南新人穿龍鳳掛接聖旨

今天是5月20日也是總統就職的日子，加上今年是2020年，諧音是「愛你愛你我愛你」，成為結婚登記的熱門指定日。台南市府南...

零確診感謝防疫人員 麗寶摩天輪和福容飯店夜空點燈

為歡慶連續超過10天零確診，麗寶樂園渡假區響應520文化總會舉辦的「2020 Keep Zero, Be Hero用愛畫...

跟進北高八大解封？ 侯友宜：疫情隱定再開放

北高八大行業陸續復工，新北尚無規畫。市長候友宜重申八大難以保持社交距離，必須在疫情最穩定的時刻再開放。外界則認為新北人口...

新北推生鮮漁貨懶人包 免出門就可買到優質水產

受到新冠肺炎疫情影響，許多民眾日前都減少外出機會，但也對業者生計造成衝擊，新北市漁管處推出「生鮮魚貨懶人包」，一鍵購買就...

萌！國王企鵝換新衣等繁殖　「領頭鵝」率隊晨走練體力

國王企鵝一年一度換羽期來臨，等換上新羽後，將「盛裝」迎接繁殖季。為了增強體魄提高配對成功率，台北市立動物園每天都會安排晨...

衝著2020520諧音 新北3姊妹揪團今日結婚

今天是520，因諧音「愛你愛你我愛你」成為今年最熱門結婚登記日，未受到疫情影響，新北各戶所今除精心布置浪漫結婚拍照專區外...

新北今年首場海葬 她百歲出海創先行者最高齡紀錄

新北今年第一場海葬今日從淡水漁人碼頭出海，14位先行者與鮮花相伴，其中更有一位高齡百歲的人瑞奶奶乘願歸去，創下新北海葬先...

南港C3變更案環評修正通過 委員憂土石方增恐影響居民

中信金控旗下台灣人壽的「南港C3地上權案」已於去年動工，規劃單位變更C棟建築等設計，台北市環評委員會今天審核修正通過變更...

熱門新聞

國民黨美魔女議員 犀利質詢胸前洩春光

頭份、竹南部分地區明天停水7小時

竹市路口再添安全設施 Z字綠斑馬現身經國路

廈門新機場僅離金門6公里！ 當地鄉親曝「誇張近照」

台南今10處傳積水 水利局提醒當心明凌晨強降雨

今天全國降雨量前5名全落在雲林 台西鄉名列第一

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。