快訊

陸學者周志懷：未來四年 兩岸隨時都有可能發生重大衝突

直播／520是否再「嘉玲」？ 指揮中心記者會1400舉行

聽新聞
test
0:00 / 0:00

衝著2020520諧音 新北3姊妹揪團今日結婚

聯合報 / 記者胡瑞玲／新北即時報導
中和戶所特製「幸福城堡故事書」拍照背板，提供「王子與公主」浪漫服飾。記者胡瑞玲／攝影
中和戶所特製「幸福城堡故事書」拍照背板，提供「王子與公主」浪漫服飾。記者胡瑞玲／攝影

今天是520，因諧音「愛你愛你我愛你」成為今年最熱門結婚登記日，未受到疫情影響，新北各戶所今除精心布置浪漫結婚拍照專區外，也推出應景防疫甜蜜小禮，甚至還有3姐妹為了諧音，揪團今一起登記結婚。截至中午為止，共有589對辦理結婚登記，同性23對、異性566對。

新北市民政局長柯慶忠表示，現代人除看農民曆挑好日子外，也愛用特殊日作為結婚紀念日，據近5年統計，諧音「我愛你」的5月20日榮登結婚對數第一名。

因近日疫情趨緩，520結婚登記對數突破去年的446對，再加上婚宴辦席人數解禁，新人在這個幸福日登記結婚意願大幅提高。

今年中和戶所特製「幸福城堡故事書」拍照背板，提供「王子與公主」浪漫服飾；淡水戶所用植栽排列成巨幅「520」字樣，寓意初夏的熱情洋溢；金山戶所則重現偶像劇「想見你」劇中唱片行懷舊場景。

而戶所贈送新人的小禮，板橋戶所為小熊玫瑰香皂花禮盒、土城戶所準備便攜式洗手香皂片及米老鼠口罩套、五股戶所的香皂玫瑰花束、新店戶所推寓意緣定三生的茶山房囍（洗）手串香皂、三峽戶所則給茶山坊天然皂等，祝福新人囍（洗）事連連、「囍」手共度一生。

樹林戶所送瓶中信寓意造型留言燈，讓新人寫下專屬兩人的私房浪漫悄悄話；鶯歌戶所贈手作蜂蜜及茶包，象徵彼此是最甜蜜的HONEY；泰山戶所更客製化悠遊卡，利用現場拍攝新人照片製成悠遊卡貼；而永和戶所則是與在地中興街（韓國街）商圈，合作規畫一系列韓國風情服飾，讓新人穿著韓服拍照留念。

在永和戶所登記結婚的新人許小姐與蔡先生，兩人在蔡先生考上公職分發第一天認識，蔡先生因擔任人資、帶領他熟悉環境的許小姐，態度親切可人而吸引，交往初期就討論婚嫁。

由於許小姐名字最後一字為「凌」，木訥的蔡先生藉由今天2020520諧音，來告訴老婆今生今世「愛凌、愛凌、我愛凌！」

另外，泰山戶所登記的新人中有三對是親姊妹，「主揪」陳小姐表示，自己和大姊、小妹都在今年決定結婚，覺得「2020520」聽起來就是個充滿愛的日子，於是三姊妹約定好同天登記。

雖然一起出嫁家人難免不捨，但想到往後能一起慶祝結婚紀念日就覺得十分有意義，三姊妹笑說，「這樣一定不會忘記了！」。

戶政科長顏耀明表示，為營造幸福氛圍並傳遞祝福，新北市各戶所每逢特殊日，都發揮巧思布置不同風格的結婚專區供新人拍照，盼讓新人留下深刻難忘的珍貴回憶，也代表戶所祝福的心意。

板橋戶所贈送新人小熊玫瑰香皂花禮盒。圖／新北市民政局提供
板橋戶所贈送新人小熊玫瑰香皂花禮盒。圖／新北市民政局提供
泰山戶所登記的新人中有三對是親姊妹，因覺得「2020520」是充滿愛的日子，所以約定好同天登記。圖／新北市民政出提供
泰山戶所登記的新人中有三對是親姊妹，因覺得「2020520」是充滿愛的日子，所以約定好同天登記。圖／新北市民政出提供
泰山戶所登記的新人中有三對是親姊妹，因覺得「2020520」是充滿愛的日子，所以約定好同天登記。圖／新北市民政出提供
泰山戶所登記的新人中有三對是親姊妹，因覺得「2020520」是充滿愛的日子，所以約定好同天登記。圖／新北市民政出提供

結婚 520

延伸閱讀

新北今年首場海葬 她百歲出海創先行者最高齡紀錄

新北深坑文化街路段 警將取締機車違停騎樓

侯友宜的撩妹金句 為「撩你的新北」熱場

新北海綿操場 遇強降雨免變泳池

相關新聞

學校50公尺內禁夾娃娃機 北市議會暫緩通過

夾娃娃機亂象叢生，有些夾選物是成人情趣用品，有的還可以換現金，引發外界關注。北市商業處訂定「自助選物販賣事業管理自治條例...

新北幼兒園學童自力種小米、搗麻糬 送暖樂生醫護

新北市新莊區丹鳳國小幼兒園是全國唯一都會型沉浸式族語教學幼兒園，將阿美族語、16族文化融入教學課程，今天師生及家長們也特...

汐止4里近萬用水戶今晚停水8小時 自來水公司管線改管

台灣自來水公司第一區管理處表示，因為工程施作，新北市汐止區康福里、興福里、福德里、中興里4里，自今晚10時到明天上午6時...

社子島區徵北市稱中央背書「必要性」 議員揭公文打臉

社子島開發案一波三折，居民不滿區段徵收，但台北市政府屢宣稱，指內政部認同有公益性、必要性，並以此為由強硬加速開發；不過，...

結婚登記熱門指定日 台南新人穿龍鳳掛接聖旨

今天是5月20日也是總統就職的日子，加上今年是2020年，諧音是「愛你愛你我愛你」，成為結婚登記的熱門指定日。台南市府南...

零確診感謝防疫人員 麗寶摩天輪和福容飯店夜空點燈

為歡慶連續超過10天零確診，麗寶樂園渡假區響應520文化總會舉辦的「2020 Keep Zero, Be Hero用愛畫...

跟進北高八大解封？ 侯友宜：疫情隱定再開放

北高八大行業陸續復工，新北尚無規畫。市長候友宜重申八大難以保持社交距離，必須在疫情最穩定的時刻再開放。外界則認為新北人口...

新北推生鮮漁貨懶人包 免出門就可買到優質水產

受到新冠肺炎疫情影響，許多民眾日前都減少外出機會，但也對業者生計造成衝擊，新北市漁管處推出「生鮮魚貨懶人包」，一鍵購買就...

萌！國王企鵝換新衣等繁殖　「領頭鵝」率隊晨走練體力

國王企鵝一年一度換羽期來臨，等換上新羽後，將「盛裝」迎接繁殖季。為了增強體魄提高配對成功率，台北市立動物園每天都會安排晨...

衝著2020520諧音 新北3姊妹揪團今日結婚

今天是520，因諧音「愛你愛你我愛你」成為今年最熱門結婚登記日，未受到疫情影響，新北各戶所今除精心布置浪漫結婚拍照專區外...

新北今年首場海葬 她百歲出海創先行者最高齡紀錄

新北今年第一場海葬今日從淡水漁人碼頭出海，14位先行者與鮮花相伴，其中更有一位高齡百歲的人瑞奶奶乘願歸去，創下新北海葬先...

南港C3變更案環評修正通過 委員憂土石方增恐影響居民

中信金控旗下台灣人壽的「南港C3地上權案」已於去年動工，規劃單位變更C棟建築等設計，台北市環評委員會今天審核修正通過變更...

熱門新聞

國民黨美魔女議員 犀利質詢胸前洩春光

頭份、竹南部分地區明天停水7小時

竹市路口再添安全設施 Z字綠斑馬現身經國路

廈門新機場僅離金門6公里！ 當地鄉親曝「誇張近照」

台南今10處傳積水 水利局提醒當心明凌晨強降雨

今天全國降雨量前5名全落在雲林 台西鄉名列第一

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。