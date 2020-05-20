衝著2020520諧音 新北3姊妹揪團今日結婚

今天是520，因諧音「愛你愛你我愛你」成為今年最熱門結婚登記日，未受到疫情影響，新北各戶所今除精心布置浪漫結婚拍照專區外，也推出應景防疫甜蜜小禮，甚至還有3姐妹為了諧音，揪團今一起登記結婚。截至中午為止，共有589對辦理結婚登記，同性23對、異性566對。

新北市民政局長柯慶忠表示，現代人除看農民曆挑好日子外，也愛用特殊日作為結婚紀念日，據近5年統計，諧音「我愛你」的5月20日榮登結婚對數第一名。

因近日疫情趨緩，520結婚登記對數突破去年的446對，再加上婚宴辦席人數解禁，新人在這個幸福日登記結婚意願大幅提高。

今年中和戶所特製「幸福城堡故事書」拍照背板，提供「王子與公主」浪漫服飾；淡水戶所用植栽排列成巨幅「520」字樣，寓意初夏的熱情洋溢；金山戶所則重現偶像劇「想見你」劇中唱片行懷舊場景。

而戶所贈送新人的小禮，板橋戶所為小熊玫瑰香皂花禮盒、土城戶所準備便攜式洗手香皂片及米老鼠口罩套、五股戶所的香皂玫瑰花束、新店戶所推寓意緣定三生的茶山房囍（洗）手串香皂、三峽戶所則給茶山坊天然皂等，祝福新人囍（洗）事連連、「囍」手共度一生。

樹林戶所送瓶中信寓意造型留言燈，讓新人寫下專屬兩人的私房浪漫悄悄話；鶯歌戶所贈手作蜂蜜及茶包，象徵彼此是最甜蜜的HONEY；泰山戶所更客製化悠遊卡，利用現場拍攝新人照片製成悠遊卡貼；而永和戶所則是與在地中興街（韓國街）商圈，合作規畫一系列韓國風情服飾，讓新人穿著韓服拍照留念。

在永和戶所登記結婚的新人許小姐與蔡先生，兩人在蔡先生考上公職分發第一天認識，蔡先生因擔任人資、帶領他熟悉環境的許小姐，態度親切可人而吸引，交往初期就討論婚嫁。

由於許小姐名字最後一字為「凌」，木訥的蔡先生藉由今天2020520諧音，來告訴老婆今生今世「愛凌、愛凌、我愛凌！」

另外，泰山戶所登記的新人中有三對是親姊妹，「主揪」陳小姐表示，自己和大姊、小妹都在今年決定結婚，覺得「2020520」聽起來就是個充滿愛的日子，於是三姊妹約定好同天登記。

雖然一起出嫁家人難免不捨，但想到往後能一起慶祝結婚紀念日就覺得十分有意義，三姊妹笑說，「這樣一定不會忘記了！」。