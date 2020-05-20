新北今年首場海葬 她百歲出海創先行者最高齡紀錄

新北今年第一場海葬今日從淡水漁人碼頭出海，14位先行者與鮮花相伴，其中更有一位高齡百歲的人瑞奶奶乘願歸去，創下新北海葬先行者最高齡紀錄。

新北市殯葬管理處長黃秀川表示，隨折殯葬習俗改變，民眾對於環保葬的接受度提升，參加海葬對象不受戶籍、國籍及剛往生者的限制。

原本存放在納骨塔或土葬者，也可將骨灰研磨處理後參加海葬，新北自升格以來共有466人參加海葬，相較升格前僅有95位，參加人數成長近5倍。

儘管新冠肺炎疫情趨緩，然海葬過程仍採取嚴謹防疫措施，除工作人員及參加的親友需戴口罩、酒精消毒及量體溫才可進入會場，還租賃大型船艇提供較寬敞乘坐空間及提供航行平穩度。另，也發送酒精濕紙巾，讓民眾搭船期間可以隨時擦拭，保持手部清潔。

此次有一位祖籍西藏的馬先生，為其百歲往生祖母辦理海葬，成為新北開辦海葬以來年齡最高的先行者，家屬表示，因家族來自西藏，對身後事態度本就十分闊達。

為一圓祖母回歸自然、環遊世界的心願，才會報名參加海葬，讓她老人家能以最溫馨、優雅且為自己所嚮往的方式乘願歸去。

另外，淡水一位鄧先生，生前就期盼以海葬方式走完人生最後一哩路，女兒無意間得知新北聯合海葬消息後，就與父親討論並安排參加，今日鄧小姐將父親骨灰拋灑大海，完成父親心願。鄧小姐表示，雖然不捨，但覺得父親並沒有遠離家人，之後想念他的時候，就會到海邊走走、看看他。

黃秀川指出，為推廣聯合海葬，在服務過程中，從骨灰研磨、骨灰暫厝（自報名起至海葬當日）、追思儀式、家屬搭車及搭船、茶水點心、保險及安全等，均為免費，另儀式過程中，也會安排攝影師全程拍攝製成DVD，提供家屬追思紀念。