南港C3變更案環評修正通過 委員憂土石方增恐影響居民

中信金控旗下台灣人壽的「南港C3地上權案」已於去年動工，規劃單位變更C棟建築等設計，台北市環評委員會今天審核修正通過變更案，要求規劃單位一個月內，提出補充修正，核備後就可以施工。

南港C3預計2022年底完工，將規劃為大型複合式商場，成為台北新東區最大亮點。規劃單位變更細部設計，包括樓地板面積變更後增加427.32平方公尺，C棟樓層由原規劃19層、變更為20層，增加的一層樓將原第19樓，拆分為第19樓及20樓。另外，汽車停車位由法定2369席變更增為2376席；機車停車位由1930席減為1928席。

但因工程基地墊高約70公分，將增加產出剩餘土石方量。環評委員質疑，增加土石方產出的噪音、空品恐影響周邊居民。

環評委員李育明質疑，規劃單位將基地墊高70公分土石方增加，但提供的書面資料卻將原核定的土石方數據打錯，後用修正帶修改，處理相當不謹慎；委員顏秀慧也質疑，規劃單位提供都發局的核發量，與業者提供的不相吻合，質疑未來施工，是否有辦法將土石方運出、順利送到土資場？還有委員提到，因土石方量變大，後續車輛運送對空氣品質及噪音，恐都要更加重視。

開發單位表示，變更設計後約增3.32%剩餘土石方量，在運土時間不變下，尖峰每小時運土車次將增加一台，評估單向每小時運土17車，另外，土石方也將依照原環說書所承諾，運往合法處理廠。

經環評委員閉門討論後，本變更案審核修正通過。並要求開發單位一個月內提出補充修正，核備後就可以施工。

南港C3案地上權開發案，台灣人壽整體投資金額近400億元，被視為東區門戶計畫重量級商業開發案，開發總樓地板面積將為40萬2027平方公尺，規劃為ＡＢＣ三棟建築，分別為27、21及20樓高，ABC三棟均進駐商場、餐飲、育樂服務業、一般事務所、及金融保險業；B棟7-8樓也將規劃集會表演場所；A棟22及26至27樓將進駐旅館，預計2022年底完工。