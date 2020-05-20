新北喊4年目標百班公共化幼兒園 110學年提早1年達標

新北市長侯友宜上任喊出，4年增加「100班」公共化幼兒園（含公幼、非營利），教育局今天表示，將提前1學年達標。新北市副市長吳明機今到新北市三峽區中園非營利幼兒園視察，體驗幼兒園在地特色童玩課程打陀螺。

教育局表示，侯友宜在2019年時，承諾4學年內新北市會擴增公共化幼兒園百班，教育局在108學年度已完成增班41班，109學年度將再增28班，包含2班2歲專班，累計69班，110學年將再完成31班，可提早達標百般，分布在城市和偏鄉都有。

教育局表示，3到6歲班每班上限30人，2歲專班每班上限16人，109學年度結束時，全市總計可提供3萬8682名公幼名額。

教育局幼教科表示，可以提早達標的關鍵在於積極盤點閒置空間，另外也有公益空間回饋。除了現有國小附設公立幼兒園，盤點空間增班，目前22所非營利幼兒園，也將在111年學年度增加到29所。

教育局表示，三峽中園非營利幼兒園是新北市原有4間「公辦民營私立幼兒園」中，最後一間轉型為非營利幼兒園的園所。該園所長期以招標方式，標租給私立經營者經營，由於是政府空間，收費比一般私立稍便宜，108學年開始改以非營利招標，其中非營利有教育部有補助。