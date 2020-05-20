新北深坑文化街路段 警將取締機車違停騎樓

新北深坑老街是北台灣知名景點，但深坑區文化街76號至118號路段兒童和老人家出入頻繁，新北交通局指出，將從6月1日起實施機車退出騎樓，即日起由警察局配合加強勸導，共同維護行人安全通行權益。

新北交通局推動機車退出騎樓計畫11年，主要道路騎樓已不見機車蹤影，但其他路段仍有機車停放，目前新北112條路段、102處避難弱勢場所等路段，都進行機退計畫，新北執行機退路段約92.4公里，讓2萬輛以上車次機車退出騎樓。

交通停車營運科長許芫綺表示，深坑區文化街76號至118號約160公尺長，因鄰近深坑老街，附近又有學校、兒童遊戲區和綠地，近來新冠肺炎疫情關係，民眾到藥局排隊購買口罩，經常與違停在騎樓的機車爭道，身障者苦不堪言。

交通局經過會勘後，為了維護行人通行權益、改善停車秩序及市容觀瞻，該路段自6月1日起實施機車退出騎樓措施，警察局配合執法取締違停車輛並拖吊，遭舉發的違規機車處600元至1200元罰款。