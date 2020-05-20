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台中遊民4個月增加11% 社會局：借民力助遊民回社會

聯合報 / 記者陳秋雲／台中即時報導
市議員蕭隆澤（左起）邱素貞、陳淑華等人希望市府結合民間力量，協助遊民自立，早日回歸正常生活。記者陳秋雲／攝影
市議員蕭隆澤（左起）邱素貞、陳淑華等人希望市府結合民間力量，協助遊民自立，早日回歸正常生活。記者陳秋雲／攝影

台中市列冊遊民去年底241人，截至上月269人，4個月增加28人。議員質疑市府目前僅9位社工協助處理遊民事務，人數恐不足。市議員邱素貞等人希望除提供遊民多元服務外，更應結合民間力量，協助遊民，早日回歸正常生活。社會局表示，目前與5個社福團體與市府合作協助。

市議會20日舉行民政委員會業務質詢，市議員邱素貞、陳淑華、蕭隆澤等人關心遊民相關福利服務與輔導措施。

議員表示，遊民集中在部分地區的騎樓、地下道、公園等場合，偶有喝酒鬧事恐衍生治安問題，邱素貞指出，疫情期間，遊民趴趴走，有的根本不戴口罩，是否會成為防疫破口？不少市民陳情，希望市府正視依遊民屬性及需求，連結短期庇護安置、餐食、沐浴、醫療等措施。

邱素貞認為，遊民欠缺的不完全是物資，而是沒有穩定工作，僅靠政府力量不夠，因此，她建議市府提供遊民多元服務，結合民間力量協助遊民自立融入社會。

社會局長彭懷真表示，所謂的遊民，簡單說，就是沒有家住。台中市遊民聚集區域依附地下道，大約分佈在東區、中區、西區，另北屯區、西屯區有零星增加。

彭懷真說，防疫期間考量遊民風險較高，市府今年1月下旬綿密訪查，發口罩，社會局副局長晚上還帶科長了解現況，及時處理。此外，市府在南區合作街6號設置社會救助站，提供休憩、就業與福利諮詢以及沐浴、物資領用等服務。

彭懷真說，市府僅9位社工訪查員投入遊民，人力的確不足，須與民間結合，目前有4、5個社福團體協助提供服務。

遊民 邱素貞 沐浴

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