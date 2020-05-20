黃珊珊：41間酒店舞廳申請復業 安排公安檢查

台北市副市長黃珊珊今天說，有41間酒店、舞廳申請復業，將按申請順序安排公安檢查，並在中山分局進行實名制app相關訓練課程，酒店、舞廳復業時，北市府也會派人到現場了解。

黃珊珊也表示，先前參與口罩配銷政策的健保藥局，健保卡讀卡機因使用頻率過高而損壞，社會局會用民間捐款來補助汰換，一間藥局補助3000元。

黃珊珊上午出席「Uber暖心挺醫護，向北市聯醫防疫隊致敬」記者會，會後接受媒體聯訪時，做上述表示。

黃珊珊18日晚間率局處首長與業者座談，公告業者可於昨天申請復業，但必須通過相關公安消防檢查且合格；相關場所需設置單一出入口，進行量體溫、戴口罩和酒精消毒。最重要的是需落實消費者實名制。

她今天說，目前收到41家業者申請復業，接下來會依申請順序安排公安檢查，也會在中山分局進行實名制app相關訓練課程，屆時消費者必須掃描身分證或居留證的條碼，個資會上傳到雲端，由政府保管30天。

黃珊珊同時呼籲業者，無論安檢是否過關，都必須派人受訓，實際操作實名制app，到時業者復業時，北市府會派人前到現場了解實名制落實與否。

另外，黃珊珊表示，會採用民間捐款補助藥局汰換健保讀卡機，每間藥局是3000元。

社會局資料顯示，參與口罩配銷政策的健保特約藥局有714家、總計補助費用為214萬2000元。