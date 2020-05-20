北市酒店復業陳時中祝成功 黃珊珊：最快周四就能復業

新冠肺炎疫情趨緩，台北市酒店有條件開放，首波已有6成酒店業者申請復業，中央流行疫情中心指揮官陳時中昨在記者會上預祝台北市成功。對此，台北市副市長黃珊珊回應，謝謝部長的祝福。

黃珊珊今早召開例行防疫記者會，北市68家酒店業者已有41家提出復業申請，商業處將在三天內請消防局、建管處前往營業場所公安稽查，業者要落實實名制，參加實名制APP訓練課程，三項條件完備後，最快周四就能復業。

黃珊珊說，依復業申請先後順序，今天會排20場公安檢查，下午也會在中山分局對業者進行實名制APP訓練課程。

不過，身分證、居留證可直接透過APP掃條碼，若民眾沒有相關證件，則採手動輸入再照相，業者憂心個資在手機，會影響客人填寫意願。

黃珊珊說，只要透過APP手動照相功能，照片會直接上傳雲端，不會留存在業者手機。

黃珊珊呼籲，今日及周五共有兩梯次實名制APP訓練課程，不管業者安檢過了沒，都要來上課，實際開業後，市府也會派員在現場確認業者是否落實實名制。

北市採三條件開放酒店舞廳業者復業，陳時中昨在記者會上表示，台北市提出的幾個方向是對的，並預祝台北市成功。黃珊珊回應，跟中央都有保持聯絡，執行困難面也有回報，台北市會盡力而為，以「實名制」為防疫目標，謝謝部長的祝福。