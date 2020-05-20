快訊

集結台灣各地農產品 受邀觀禮就職典禮賓客禮盒曝光

願景／勞保補破洞！一張表看勞保和勞退誰會破產？

北市千人防疫2.0上工率低　勞局：求職者有不同需求

聯合報 / 記者趙宥寧／台北即時報導
議員吳沛憶質疑「面試」門檻讓民眾不能即時上工；北市勞動局回應，只要能配合工作時間，沒有門檻問題。圖／擷取自台北市議會直播
議員吳沛憶質疑「面試」門檻讓民眾不能即時上工；北市勞動局回應，只要能配合工作時間，沒有門檻問題。圖／擷取自台北市議會直播

疫情影響民眾生計，中央補助地方辦理「安心即時上工計畫」，台北市結合在地部分工時職缺，推出「千人防疫就業2.0」，開出1579個職缺，上千民眾來應徵，卻只有432人上工。議員質疑「面試」門檻讓民眾不能即時上工；北市勞動局回應，只要能配合工作時間，沒有門檻問題，未來將列出工作時間，方便民眾選擇。

北市千人防疫就業2.0提供民眾短期打工機會，工作內容多為量體溫、環境清潔，每月最高可領1萬2640元。截至5月18日，共有1377人符合資格，卻有945人在面試時打退堂鼓，上工率不到五成。

議員吳沛憶批評，柯文哲強調政策執行率，既然是以紓困為名開出就業補助，不是職業競爭場，工作又多是量體溫、發口罩，何必設門檻刁難民眾，建議市府做好初步分類，列出工作時間，讓政策能更便民。

勞動局長陳信瑜表示認同，未來將把工作時間提前開出來，讓符合資格的民眾在選擇工作時，清楚知道工作內容與工作時段，目前已請用人單位彙整中。

至於上工率低，陳信瑜認為，2.0提供打工缺，民眾本身可能還有其他工作，也會考量工作時間、地點，比如市場處早市時間可能太早，黃昏市場時間又太晚，公園處、殯葬處也有開缺，面試者卻寥寥可數。

陳信瑜提到，「有時跑外送都比2.0方案賺得多」北市千人防疫1.0提供全時型工作、2.0提供打工缺，兩者相互搭配，讓民眾依自身需求選擇紓困工作，。近來疫情趨緩，也出現轉職潮，可能民眾找到新工作，或回到原工作崗位，每月來來去去約30至50人。

北市 面試

延伸閱讀

外送平台業者拒勞檢 議員質疑根本罰不怕

知名雞排店員工爆超時工作時薪60元 食物變質還拿來賣

北市企業申請減班休息 勞動局率先E化服務

星聚點爆裁上百人 資遣費分3期 北市府：將續協調勞資爭議

相關新聞

北流9月營運 里長：停車位太少

造價逾40億元的台北流行音樂中心，原訂今年3月進行第二次壓力測試，6月營運，卻受新冠肺炎疫情影響，最快9月正式營運，台北...

北藝預計明年4月竣工 議員批工程延宕

台北市表演藝術中心命運多舛，歷經承包商倒閉、預算追加，預計明年才能4月竣工，待完成壓力測試，2022年7月正式開幕。議員...

避免擠成沙丁魚 劍潭機車待轉區拓寬

北市中山北路是通往士林的重要幹道，車流龐大，但鄰近劍潭的機慢車左轉專用道，常因反應空間不足，以致等待左轉的機車常「外溢」...

北捷首座TOD 士林站共構大樓簽約

為讓捷運商業極大化，北捷首座TOD（大眾運輸導向發展）概念規劃的「士林站共構大樓」，昨天正式簽約，預計2023年7月完工...

侯友宜的撩妹金句 為「撩你的新北」熱場

受新冠肺炎疫情影響，原定2月在台北國際書展舉行的「從故鄉到異鄉，從異鄉到故鄉」主題展，即日起改到新北市府1樓大廳推出「撩...

11區後備軍人 支援口罩國家隊

因應新冠肺炎疫情，台灣在2月起成立口罩國家隊，台灣康匠製造公司也投入擴大生產，康匠原本就是全台最大口罩生產場，鶯歌廠的日...

新北海綿操場 遇強降雨免變泳池

新北市三重高中曾因強降雨造成學校操場成了游泳池，校後門的重安街也淹水難以通行，新北水利局在三重高中內增設雨水貯槽，能滯洪...

外送平台業者拒勞檢 議員質疑根本罰不怕

為保障外送員的勞動權益，台北市實施「外送平台業者自治條例」，但國民黨市議員游淑慧質疑，外送平台業者多次拒絕勞檢，且被裁罰...

國民黨美魔女議員 犀利質詢胸前洩春光

國民黨台北市議員秦慧珠問政犀利，2018年大選釋出形象照，一身時尚裝扮的美豔外貌，讓不少網友驚訝，不過，秦慧珠今天下午於...

新北閱讀節「開展」了 幽默撩話有各區特色

疫情獲得控制，新北閱讀節「撩你的新北·翻閱世界」特展，在新北市政府1樓大廳展出，除了陳列新北市文學獎、繪本讀物等好書外，更以全市29區為特色創作出幽默撩話，翻轉民眾對新北的刻板印象，也邀請新北女婿吳鳳和市長侯友宜大聊當年從異鄉到故鄉的心境轉折。

雙溪高中技職成績亮眼 繁星生上榜台科大

109學年度科技院校繁星計劃錄取名單揭曉，雙溪高中首屆完全免試生成績亮眼，八人幾乎都上了自己的第一志願，錄取台灣科大企管系的學生張博崴，國中不擅於任何學科，在高中才在試探課程中才找到對會計的興趣，很感謝學校的栽培。

課桌椅老舊又搖晃 汐止議員助全校更新

新北市汐止國小一個班級裡的有好幾個年代的課桌椅，高度不一之外，老舊搖搖晃晃，也影響學生上課，所以，新北市議員張錦豪也以建議款協助全校更新，預計1560套的課桌椅，改善孩子們的學習設備。

熱門新聞

頭份、竹南部分地區明天停水7小時

國民黨美魔女議員 犀利質詢胸前洩春光

竹市路口再添安全設施 Z字綠斑馬現身經國路

廈門新機場僅離金門6公里！ 當地鄉親曝「誇張近照」

台南今10處傳積水 水利局提醒當心明凌晨強降雨

今天全國降雨量前5名全落在雲林 台西鄉名列第一

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。