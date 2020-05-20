北市千人防疫2.0上工率低　勞局：求職者有不同需求

疫情影響民眾生計，中央補助地方辦理「安心即時上工計畫」，台北市結合在地部分工時職缺，推出「千人防疫就業2.0」，開出1579個職缺，上千民眾來應徵，卻只有432人上工。議員質疑「面試」門檻讓民眾不能即時上工；北市勞動局回應，只要能配合工作時間，沒有門檻問題，未來將列出工作時間，方便民眾選擇。

北市千人防疫就業2.0提供民眾短期打工機會，工作內容多為量體溫、環境清潔，每月最高可領1萬2640元。截至5月18日，共有1377人符合資格，卻有945人在面試時打退堂鼓，上工率不到五成。

議員吳沛憶批評，柯文哲強調政策執行率，既然是以紓困為名開出就業補助，不是職業競爭場，工作又多是量體溫、發口罩，何必設門檻刁難民眾，建議市府做好初步分類，列出工作時間，讓政策能更便民。

勞動局長陳信瑜表示認同，未來將把工作時間提前開出來，讓符合資格的民眾在選擇工作時，清楚知道工作內容與工作時段，目前已請用人單位彙整中。

至於上工率低，陳信瑜認為，2.0提供打工缺，民眾本身可能還有其他工作，也會考量工作時間、地點，比如市場處早市時間可能太早，黃昏市場時間又太晚，公園處、殯葬處也有開缺，面試者卻寥寥可數。

陳信瑜提到，「有時跑外送都比2.0方案賺得多」北市千人防疫1.0提供全時型工作、2.0提供打工缺，兩者相互搭配，讓民眾依自身需求選擇紓困工作，。近來疫情趨緩，也出現轉職潮，可能民眾找到新工作，或回到原工作崗位，每月來來去去約30至50人。