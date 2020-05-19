外送平台業者拒勞檢 議員質疑根本罰不怕

為保障外送員的勞動權益，台北市實施「外送平台業者自治條例」，但國民黨市議員游淑慧質疑，外送平台業者多次拒絕勞檢，且被裁罰金額，竟比勞檢違規罰的還輕，業者當然拒絕勞檢，且北市府未掌握外送員投保率，批評法律是用來執行的，不是擺好看的。

市議會今天下午民政部門質詢，游淑慧表示，外送員的事故頻傳，到底北市外送員投保率為何？台北市勞動局長陳信瑜回說，雙北市外送員約1萬5000人，業者都有配合投保，目前以抽查的方式調查。

但游淑慧指出，經她私下了解，台北市勞動局根本未掌握外送平台業者的投保名單，怎還說業者有幫外投保，她也發現，有外送平台業者拒絕勞檢，合計僅被罰9萬，但勞檢違規都是開罰10萬起跳，業者當然會拒絕勞檢，明顯罰不怕。

游淑慧要求，北市府盡快檢討相關法規，別像錢櫃大火一樣，等出事才說要檢討制度缺失；勞動局長陳信瑜表示，無良業者有時心態確實寧可受罰也拒勞檢，將找最重罰則開罰。