國民黨美魔女議員 犀利質詢胸前洩春光

國民黨台北市議員秦慧珠問政犀利，2018年大選釋出形象照，一身時尚裝扮的美豔外貌，讓不少網友驚訝，不過，秦慧珠今天下午於市議會質詢時，疑似衣服沒扣緊，胸前「若隱若現」，所幸在工作人員提醒下，秦慧珠才趕緊一邊質詢、一邊整裝，沒讓走光擴大。

對此，秦慧珠會後受訪表示，她也不知道怎麼會這樣，因為當下她在認真質詢，後來一位工作人員跑來暗示，指拉鍊掉下來了，她才趕緊拉上去。

秦慧珠質詢時提到，今年除了同性婚姻比例下降，但受疫情影響，台北市整體結婚對數也減少，這其實是社會問題，本來想結婚的人，因為不能宴客，或收到的紅包無法負擔成本，導致結婚卻步。

秦慧珠表示，目前中央疫情指揮中心放寬，讓室內可以250人同時參加，但一桌最多8人，但結婚對數減少，到底人口政策有什麼損害，建議北市府在下半年加強宣導、協助。

台北市民政局長藍世聰回說，因為疫情影響，確實有婚宴延後的問題，希望新人不要因為疫情，就選擇不要結婚，會加強宣傳，也希望婚紗禮服店或餐廳等，能提供優惠，即便上半年無法結婚，在下半年享受結婚喜悅。