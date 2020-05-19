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不受疫情影響？ 北市預約520結婚登記人數超過去年

聯合報 / 記者楊正海／台北即時報導
2020年5月20日諧音「愛你愛你我愛你」，成今年最熱門的結婚登記日，北市民眾只要指定5月20日生效，可獲精美手工皂禮盒1組。圖／北市民政局提供
2020年5月20日諧音「愛你愛你我愛你」，成今年最熱門的結婚登記日，北市民眾只要指定5月20日生效，可獲精美手工皂禮盒1組。圖／北市民政局提供

2020年5月20日諧音「愛你愛你我愛你」，成今年最熱門的結婚登記日，目前預約明天登記結婚的新人已經有340對，相較去年520只有209對登記，似乎不受新冠肺炎疫情影響。

不過，台北市婚紗攝影同業公會理事長高志榮指出，今年的預約拍婚紗的新人，比去年少了七成左右，疫情影響很大，訂單業績都大減。另外，有餐飲業者說，有人登記結婚，可能訂席都延後，尤其今年庚子鼠年是閏年、閏四月，若等農曆七月結束，訂單可能會落在今年9月。

北市民政局指出，今年受新冠肺炎疫情衝擊，台北市政府民政局特別規畫手護愛情，創「皂」幸福活動，只要指定明天5月20日生效，親自到戶政事務所申請結婚登記，或以電話預約、戶役政管家APP預約或網路預約結婚，可獲精美手工皂禮盒一組。

除了民政局準備好禮相送，北市各區公所也推出520專屬活動，松山戶所贈送對筆；大同戶所別出心裁規畫「永恆的誓言，甜蜜的依靠」系列活動，除了傳統工藝設計製作的「日星鑄字行限定版結婚書約」，還搭配「造型衣架 memo夾」；萬華戶所「雙雙對對、筷快生子」；文山戶所贈送「文采非凡，山盟不移」茶葉禮盒，內有蜜香紅茶或文山包種茶。另外，士林戶所「戀、羅曼史活動」，送浪漫玫瑰湯匙組；北投戶所今年則是推出成對的幸福頸枕。

結婚 北市 新冠肺炎

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