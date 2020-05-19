疫情影響結婚率減 北市擬擴辦聯合婚禮

中國國民黨台北市議員秦慧珠今天指出，受疫情影響，北市今年1至4月結婚對數較去年同期減少13.5%，應關切此社會問題；台北市民政局長藍世聰說，將加強宣導和擴大辦聯合婚禮。

台北市議會今天進行民政部門質詢及答覆，秦慧珠質詢指出，受到疫情影響，相關群聚活動都減少舉辦，包括婚宴在內，使得北市今年結婚對數相對去年要少，就連今年同婚對數也呈減少走勢。

秦慧珠指出，北市今年1至4月結婚對數共計4219對，相較去年同期的4875對要減少656對、13.5%；另，今年同婚對數1至4月分別有31、47、20、21對，也隨疫情影響而呈減少趨勢，希望民政局關切此社會人口問題。

此外，民政局一年舉辦兩次聯合婚禮，但上半年場次已因疫情而取消，建議應補辦場次，或是將下半年10月場次擴大辦理，除展現政府協助、鼓勵提升結婚率，也讓相關預算能順利執行。

秦慧珠提醒，北市聯合婚禮的報名人數和實際參加者有落差，民國107、108年參加比例約7至8成，希望加強宣導和搭配候補機制。

藍世聰答詢表示，疫情影響造成民眾婚宴延後，等疫情暫緩之後，會協同婚紗及宴會業者加強宣傳和推出相關促銷活動，以提升北市下半年婚宴舉辦率。

他說，下半年聯合婚禮將參考議員建議，擴大辦理；針對報名者放棄參加聯合婚禮情形，會將放棄名額填補。