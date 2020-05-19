新北閱讀節「開展」了 幽默撩話有各區特色

疫情獲得控制，新北閱讀節「撩你的新北·翻閱世界」特展，在新北市政府1樓大廳展出，除了陳列新北市文學獎、繪本讀物等好書外，更以全市29區為特色創作出幽默撩話，翻轉民眾對新北的刻板印象，也邀請新北女婿吳鳳和市長侯友宜大聊當年從異鄉到故鄉的心境轉折。

新北市長侯友宜表示，新北市有近11萬名新住民朋友，為新北市注入多元文化的動力，市府也舉辦一系列活動，如新住民文學獎，鼓勵新住民朋友創作書寫，促進不同族群交流，打造新住民安心落腳的宜居環境，讓新北市成為新住民溫暖的家鄉。

此外，今年特展更以新北29區為特色，創作撩妹金句，幽默化解新北各區的刻板印象。像是中、永和繞口令般路名也化身為「我想問一條路，一條到你心裡的路」撩話，侯市長現場也即興發揮，「你是我的中和、我是你的永和」代表你中有我、我中有你的溫馨愛意，十分有趣，希望藉此重新定義新北的城市意象。

2020新北閱讀節「撩你的新北．翻閱世界」特展，與市立圖書館各區分館「防疫大作戰」主題書展，將同步展出至5月31日止，文化局歡迎民眾踴躍前往參觀。