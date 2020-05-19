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課桌椅老舊又搖晃 汐止議員助全校更新
新北市汐止國小一個班級裡的有好幾個年代的課桌椅，高度不一之外，老舊搖搖晃晃，也影響學生上課，所以，新北市議員張錦豪也以建議款協助全校更新，預計1560套的課桌椅，改善孩子們的學習設備。
班級裡頭，光是課桌椅就分好幾個版本，因為，都來自不同年份，這個民國97年，隔壁的是87年，光是這個班上至少有四、五個年份不同的課桌椅，也造成高高低低都不一樣，有時併桌上課也很不方便，最嚴重的老舊損壞，寫字還會搖搖晃晃，學生上課也難以專心。
新北市議員張錦豪表示，來汐止國小看到課桌椅都相當的老舊，很多課桌椅除了年代久遠、高高低低之外，寫字的時候還會左右搖晃，包括椅子坐起來的舒適度也不足，也影響學生上課的專心度，所以，這次幫學校爭取1560套的課桌椅，希望給孩子們更好更舒適的學習環境。
汐止國小校長王俊杰指出，目前學校的課桌椅有的是從民國87年或是90年、95年、100年等等，最新的課桌椅也是十年前的，這對孩子來講，因為使用太久了，課桌椅損壞度都很高，小朋友在上課的時候，因為課桌椅搖晃會影響到他們的學習，那希望給孩子比較好的學習設備，所以，也感謝這次張錦豪協助將全校的課桌椅一次更新，補助學校249萬6千元的經費，讓學校能夠充實也改善學校的學習設備。
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