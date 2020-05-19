淡水響應新生活 區長率婦宣隊跳洗手舞

新冠肺炎疫情，台灣已經連續11天0確診，政府提倡防疫新生活運動，新北市淡水區長巫宗仁也特別帶領淡水義消婦宣分隊進行跳洗手舞的運動，並且錄製成為宣導影片，希望大家可以將洗手正確步驟養成生活中的好習慣。

淡水區長巫宗仁表示，雖然在台灣新冠肺炎疫情已經趨緩，但防疫相關工作可是不能鬆懈，因此現在人多的室內空間戴口罩、還有勤洗、保持社交距離已經成為未來防疫新型態的生活模式。

婦宣分隊長何月霜表示，過去台灣防疫的成功，者是靠著大家努力做好戴口罩，勤洗手等防疫工作配合，才有現在的成果，而未來大家也是要將這些防疫運動，融入生活中的一部份。

這一次跳洗手舞區長巫宗仁也發揮創意用魯拉拉開頭，以及在淡水老街廣場，區公所運動中心等地方來進行，希望用輕鬆俏皮方式，讓大家了解在公共場所洗手的動要性，讓全民一起來，做好防疫新生活運動。