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省下遶境經費 汐止濟德宮捐做防疫包

觀天下 / 記者陳惠玲／汐止報導
新北市汐止區濟德宮沒有遶境的經費省下來，做成防疫包，送給需要的人。 圖／觀天下有線電視提供
新北市汐止區濟德宮沒有遶境的經費省下來，做成防疫包，送給需要的人。 圖／觀天下有線電視提供

受到疫情影響，今年各宮廟大部分都取消大型的遶境活動，新北市汐止區濟德宮，則將今年沒有遶境的經費省下來，添購了一些物資，做成防疫包，送給需要的人，希望能為防疫盡一份心力。

汐止濟德宮主委許仲宸說，因為今年遶境取消，我們把省下來的經費準備了一些防疫用品，提供給居家隔離、居家檢疫者的防疫包，表示媽祖跟大家結緣，也保佑大家平安順利，那裡頭的手工皂都是志工們辛苦親手做的，裡面加了精油有防疫作用。

許仲宸指出，防疫包總共準備了七件東西，有一包平安麵、媽祖的平安水、毛巾、手帕，還有隨手用的酒精、加了酵素、精油的平安皂，有需要的可以來領取。

汐止區長陳健民表示，感謝濟德宮為居家檢疫、居家隔離者準備防疫包，有麵、有水、還有酵素做的手工皂、毛巾，那手工皂是由辛苦的志工們做的，感謝濟德宮善舉，目前這些物資都已經準備好了，隨時可以送到居家隔離、居家檢疫者家戶中。

汐止 居家檢疫 遶境

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