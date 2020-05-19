聽新聞
test
0:00 / 0:00
省下遶境經費 汐止濟德宮捐做防疫包
受到疫情影響，今年各宮廟大部分都取消大型的遶境活動，新北市汐止區濟德宮，則將今年沒有遶境的經費省下來，添購了一些物資，做成防疫包，送給需要的人，希望能為防疫盡一份心力。
汐止濟德宮主委許仲宸說，因為今年遶境取消，我們把省下來的經費準備了一些防疫用品，提供給居家隔離、居家檢疫者的防疫包，表示媽祖跟大家結緣，也保佑大家平安順利，那裡頭的手工皂都是志工們辛苦親手做的，裡面加了精油有防疫作用。
許仲宸指出，防疫包總共準備了七件東西，有一包平安麵、媽祖的平安水、毛巾、手帕，還有隨手用的酒精、加了酵素、精油的平安皂，有需要的可以來領取。
汐止區長陳健民表示，感謝濟德宮為居家檢疫、居家隔離者準備防疫包，有麵、有水、還有酵素做的手工皂、毛巾，那手工皂是由辛苦的志工們做的，感謝濟德宮善舉，目前這些物資都已經準備好了，隨時可以送到居家隔離、居家檢疫者家戶中。
延伸閱讀
熱門新聞
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言