雙溪高中技職成績亮眼 繁星生上榜台科大

109學年度科技院校繁星計劃錄取名單揭曉，雙溪高中首屆完全免試生成績亮眼，八人幾乎都上了自己的第一志願，錄取台灣科大企管系的學生張博崴，國中不擅於任何學科，在高中才在試探課程中才找到對會計的興趣，很感謝學校的栽培。

這次技職繁星放榜，雙溪高中屬於綜合高中，錄取名單中8人上榜，有一半更是新住民二代，學校規劃的技職學程，以及師長們輔導學生適性發展，有相當大的功勞。

錄取技職第一志願「國立台灣科大企管系」的學生張博崴表示，在國中不擅於任何學科，直到雙溪高中高一時的試探課程中才找到對會計的興趣，很感謝學校的栽培，才能在這次的技職繁星推薦上榜第一志願。

雙溪高中校長彭盛佐表示，專業學程中，除了校內課業上的輔導，師長也鼓勵學子考取專業證照，包括門市服務、電腦軟體運用、會計事務等證照，學生如在學三年內拿到，或是有服務學習的相關紀錄，便有可能在技職繁星上加分，而這一屆一口氣上榜八人，也是學校近年來表現極佳的一批學生。

要考證照不僅要專心且手巧，花時間練習同時要兼顧功課，學校為此打造的實習教室，不僅能練習門市服務中收銀開收據，擦玻璃、環境清潔也都是有一定流程與評判標準，學生在學習中同時也體會未來生涯發展的可能，學校也以獎學金鼓勵在地就學，不但節省通勤的時間來念書，也讓保持優異成績的學生，藉繁星推薦管道錄取理想大學。