夏天屋頂熱 新北補助幫降溫

「8加上9，不是義氣，是我對你的不離不棄！」新北閱讀節「撩你的新北·翻閱世界」昨天於新北市政府一樓大廳展開，主題展區「從故鄉到異鄉，從異鄉到故鄉」，現場陳列新北市文學獎、繪本讀物等好書外，更以全市29區幽默撩話，翻轉刻板印象；今天上午並特別邀請新北女婿吳鳳一同和侯友宜市長大聊當年從異鄉到故鄉的心境轉折。

2020-05-19 14:15