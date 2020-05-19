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夏天屋頂熱 新北補助幫降溫
炎炎夏日即將到來，頂樓因日曬關係造成溫度經常高居不下，新北環保局指出，新北市清涼屋頂補助計畫即日起至6月12日止受理民眾，補助項目包括隔熱漆、隔熱地磚、綠化等，補助上限為20萬元，名額有限歡迎民眾把握。
環保局指出，屋頂透過相關施工可避免太陽直射屋頂，減緩城市熱島效應，也能讓建築物降溫、省電、省荷包，甚至避免屋頂材質老化或漏水，還能延長屋頂使用壽命。
環保局說，2018年起推動清涼屋頂補助計畫，目前補助88處共施作面積約7172坪，平均室內溫度可降4.5度，換算下來夏月總節電量約22萬度，若以冷氣能源效率分級1級能效來看，等於減少458台冷氣使用1年的電量。
環保局表示，隔熱漆每坪最多補助1000元、隔熱地磚每坪至最多補助1500元、綠化每坪最多補助3000元，屋頂隔熱方式由民眾決定，可以自由搭配施作方式，若有違建樣態或已施作無壁式雨棚的屋頂，則不能申請補助。
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