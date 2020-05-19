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送中央審新北綠議員逼道歉 張錦麗：一切按蘇院長指示

聯合報 / 記者王敏旭／新北即時報導
新北社會局長張錦麗説，她是按照蘇院長指示，目前急難紓困新北有3個第1，初審收4萬2550件、核定1萬2987件、核定金額2億143萬5000元。記者王敏旭／攝影
新北社會局長張錦麗説，她是按照蘇院長指示，目前急難紓困新北有3個第1，初審收4萬2550件、核定1萬2987件、核定金額2億143萬5000元。記者王敏旭／攝影

行政院長蘇貞昌針對中央急難紓困金引發爭議道歉後，並提出「中央審核、基層免責」，新北將申請書送至衛福部後，卻陸續引發討論，民進黨新北市議員張志豪今在議會要求新北社會局長張錦麗「跟衛福部道歉」，張錦麗則說，一切按照蘇院長指示。

新北市議會召開第3次定期會，昨新北市長侯友宜市政報告後，張志豪質詢指出，新北防疫「順時中」做得很好，但紓困卻是「逆時中」，甚至變成「大走鐘」。侯友宜則回應，他最痛心的就是「視若無睹」地方的痛苦。

張志豪今在議會再度指出，根據衛福部長陳時中指出，紓困申請審核審核以新竹市4成7為第一名，再來是桃園也有4成以上，但新北市未達3成，事出必有因就是5月8日下令要求送件給衛福部。

張錦麗説，新北都是遵照蘇院長的指示，蘇下指示中央審核，所以就送件北中央審核，中央叫她怎麼做她就怎麼做，一切按照行政院指示。

張志豪説，社會局長欠衛福部一個道歉，因為5月8日是決策錯誤的起始點，他身為新北市議員為基層公務員感到非常痛苦、非常辛苦，5月8日起至現在桃園、新竹、台北都在做，新北還在想其它的事，要不要也跟基層道歉。

張錦麗則回應，她一切按照行政院指示，不知道要道什麼歉，她是按照蘇院長指示。目前急難紓困新北有3個第1，初審收4萬2550件、核定1萬2987件、核定金額2億143萬5000元。

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