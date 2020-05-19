9公尺高、結合4個球體的棒球主題溜滑梯矗立在台北市天母的公園裡，讓不少小朋友迫不及待要爬上去大玩特玩！

5月4日，台北市全新共融式遊樂場「天母夢想樂園」正式開幕，一開放就吸引大批家長帶小朋友朝聖。

想挑戰！沒階梯的9米高棒球溜滑梯

天母夢想樂園鄰近天母棒球場，因此融合棒球場、運動園區特色，設計出棒球主題區、共融沙坑區、地景滑梯區及溜索旋轉區等四大主題遊樂設施。

其中，最吸睛的棒球主題溜滑梯由4個球體組成、設有2道溜滑梯，是全國第一座高達9公尺的棒球主題遊具。特別的是，這座溜滑梯完全沒有樓梯，並加上攀爬功能，挑戰度極高。

不只外觀特別，體育局也考量兒童遊戲的安全防護，在底層鋪設具彈性、緩衝力及散發自然香味的樟木木屑。

告別罐頭遊具，市民花三年爭取特色公園

年久失修的運動公園，因為公民參與煥然一新。

「這座完全由公民催生出的遊戲場，經過三年爭取、討論、規劃，終於在天母人期盼下誕生。」還我特色公園行動聯盟在臉書上指出，天母運動公園是台北市前三大的空間，更是士林天母地區的指標性公園，但年久失修，設施與鋪面早已破損，造成安全疑慮。

因此，一群地方媽媽利用「參與式預算」發動改造，希望將公園規劃的自主權留在使用者上。但改造過程跌跌撞撞，公園內的盪鞦韆還曾差點遭拆、換上另一批塑膠罐頭溜滑梯。

「因為公民的積極行動，我們的孩子才能和其他國家的孩子一樣，享有高品質的公共遊戲場。」經過三年協調與行動，天母夢想樂園終於如期開張，特公盟希望，市民不只能共享成果，也能珍惜愛護得來不易的公共設施。

實踐共融，讓孩子在玩樂中學習

公共空間不應只具有特色，還得考慮遊具安全性與無障礙動線。

除了有特色遊具，體育局指出，為建構共融環境，遊戲場外圍步道採用藍色PU材質鋪面，並規劃無障礙動線，讓嬰兒車及輪椅皆能方便移動，並循著平緩坡道到達磨石子滑梯區。

體育局強調，所有設施經過SGS遊戲場安全認證，兼具刺激、冒險與安全性，讓孩子在玩樂中提升感覺統合能力並學習社交技巧。

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「全文轉載自未來城市(全台首座9米高棒球溜滑梯！地方媽媽花3年，改造天母運動公園成「夢想樂園」)，欲了解更多智慧科技，請上未來城市官網。