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驟雨來襲 台南北門三慈國小一度走廊泡水受阻

聯合報 / 記者謝進盛／台南即時報導
台南沿海北門區三慈國小上午因強降雨宣洩不及，教室走廊因淹水通行受阻。記者謝進盛／翻攝
台南沿海北門區三慈國小上午因強降雨宣洩不及，教室走廊因淹水通行受阻。記者謝進盛／翻攝

梅雨鋒面滯留影響，台南沿海北門區三慈國小上午因強降雨宣洩不及，校園一度傳出積水，教室走廊一度通行受阻，一度積水近10公分，幸雨勢及時停歇，約半小時後積水退出，學校暫時鬆了一口氣。

上午9點多，台南沿海雨勢明顯轉大，時雨量近40毫米，幾波強降雨也傳出積水，地勢低窪的北門三慈國小，因學校排水溝老舊過狹，瞬間大雨積水排洩不及，教室走廊陸續傳出淹水，範圍近百公尺長，一度還淹至教室內，師生們連忙拿出水桶等忙清除積水，眼看雨勢越大越大，大家都相當著急。

還好，上午約10點，大雨漸停歇，積水在半小時左右陸續退去，學校幸未傳出災情，不過，因鋒面滯留，未來仍有幾波強降雨，學校也提高警覺因應，希望將災情降到最輕。

台南沿海北門區三慈國小上午因強降雨宣洩不及，校園一度傳出積水，師生忙將走廊積水排出。記者謝進盛／翻攝
台南沿海北門區三慈國小上午因強降雨宣洩不及，校園一度傳出積水，師生忙將走廊積水排出。記者謝進盛／翻攝
台南沿海北門區三慈國小上午因強降雨宣洩不及，校園一度傳出積水，所幸稍後已退去。記者謝進盛／翻攝
台南沿海北門區三慈國小上午因強降雨宣洩不及，校園一度傳出積水，所幸稍後已退去。記者謝進盛／翻攝
台南沿海北門區三慈國小上午因強降雨宣洩不及，校園一度傳出積水，師生忙將積水排出。記者謝進盛／翻攝
台南沿海北門區三慈國小上午因強降雨宣洩不及，校園一度傳出積水，師生忙將積水排出。記者謝進盛／翻攝

北門 梅雨 雨量

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