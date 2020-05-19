驟雨來襲 台南北門三慈國小一度走廊泡水受阻

受梅雨鋒面滯留影響，台南沿海北門區三慈國小上午因強降雨宣洩不及，校園一度傳出積水，教室走廊一度通行受阻，一度積水近10公分，幸雨勢及時停歇，約半小時後積水退出，學校暫時鬆了一口氣。

上午9點多，台南沿海雨勢明顯轉大，時雨量近40毫米，幾波強降雨也傳出積水，地勢低窪的北門三慈國小，因學校排水溝老舊過狹，瞬間大雨積水排洩不及，教室走廊陸續傳出淹水，範圍近百公尺長，一度還淹至教室內，師生們連忙拿出水桶等忙清除積水，眼看雨勢越大越大，大家都相當著急。