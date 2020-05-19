聽新聞
test
0:00 / 0:00
驟雨來襲 台南北門三慈國小一度走廊泡水受阻
受梅雨鋒面滯留影響，台南沿海北門區三慈國小上午因強降雨宣洩不及，校園一度傳出積水，教室走廊一度通行受阻，一度積水近10公分，幸雨勢及時停歇，約半小時後積水退出，學校暫時鬆了一口氣。
上午9點多，台南沿海雨勢明顯轉大，時雨量近40毫米，幾波強降雨也傳出積水，地勢低窪的北門三慈國小，因學校排水溝老舊過狹，瞬間大雨積水排洩不及，教室走廊陸續傳出淹水，範圍近百公尺長，一度還淹至教室內，師生們連忙拿出水桶等忙清除積水，眼看雨勢越大越大，大家都相當著急。
還好，上午約10點，大雨漸停歇，積水在半小時左右陸續退去，學校幸未傳出災情，不過，因鋒面滯留，未來仍有幾波強降雨，學校也提高警覺因應，希望將災情降到最輕。
延伸閱讀
熱門新聞
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言