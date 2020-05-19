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防人把病毒傳猴硐貓村 新北動保處呼籲拍照代替逗貓
瑞芳猴硐貓村是新北市知名景點之一，為因應新冠肺炎疫情，新北市動保處加強貓村及貓咪衛教資訊站消毒，採QRcode實名登記，管控入館人數，呼籲到貓村遊玩的訪客，除全程配戴口罩、保持社交距離，以拍照代替逗弄貓咪，以維護貓咪健康。
猴硐過去曾盛產煤礦，因礦業沒落而沉寂，當地風景優美，如今已轉型貓村並發展觀光，成為國際知名景點，現在貓村猴硐車站附近街貓約125隻，店貓22隻，目前健康狀況都良好。
動保處表示，5月初市府宣布漸進式開放公有封閉場所設施，動保處在貓咪資訊站設有駐點人員，每日巡視貓咪健康情形，遇有突發狀況、需協助之貓咪會緊急安置，同時向遊客宣導動保法規及貓咪衛教相關知識。遊客如要進入貓咪資訊站，需掃描QRcode實名登記、採單一出入口管制進入場館人數，並保持安全社交距離。
另外，餵食志工在進入貓村前，會在火車站內先測量過額溫，餵食貓咪前先進行手部消毒，密切注意觀察貓咪健康情形，如有異常狀況會通報動保處協助醫療照護。
農業局長李玟表示，有鑒於國外有貓被人傳染新冠肺炎的零星個案，目前並無動物傳染給人的案例，為防範疫情，呼籲民眾不要碰觸貓咪，動保處也派員在出入口幫民眾酒精消毒手部，宣導拍照代替逗弄貓咪，提醒民眾勿將家中寵物帶往貓村。
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