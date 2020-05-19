北流表演廳開幕在即 地方憂停車位太少

造價超過40億的台北流行音樂中心，視為培養音樂人才的新搖籃，表演廳可容納5000人以上，最快今年9月正式營運，台北市議會工務委員會今天前往考察，有地方里長擔心停車位不夠，怕衍伸交通壅塞；台北市文化局表示，去年已評估交通改善，若舉辦大型活動，必須向市府進行報備，未來還會做一次壓力測試。

台北流行音樂中心佔地約9公頃，分成北基地、南基地，其中，北基地已於去年2月完工，擁有容納5000人以上的表演廳，預估每年舉辦30-40場演出，預計今年9月正式營運，至於南基地在今年4月申報竣工，但仍有水電空調等工程，預估明年才會開幕。

台北市議會工務委員會今天前往考察，聆聽北流整體進度，並參觀表演廳的搖滾區，工作人員特別介紹，指現場安裝超大隔音門，就算是阿妹唱「三天三夜」傳遞到館外，聲音也會跟街道的環境音差不多，打包票音樂不會吵到人。

現場也有地方里長反應，指北流停車位不足，汽車約200格、機車約500格，擔心未來舉辦演唱會，會造成壅塞，甚至車輛停到巷內。