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除了荷花還有月桃綻放 新北曝2處秘密地點觀賞花海
新北市大漢溪生態廊道的人工濕地，除了處理板橋、土城、樹林區的生活汙水外，還可欣賞濕地中的荷花及沿途的月桃，今年早荷在5月初悄悄綻放外，月桃近日也接連綻放，花期一路至7月底，民眾可前往漫步欣賞。
土城城林濕地、到板橋新海溼地、華江濕地種植的荷花皆以綻放，除了點綴景觀外，荷花也擁有優良除汙效果，著名賞荷打卡景點的新海溼地，荷花已逐漸綻放展現秀麗唯美姿態，預計觀賞季持續到7月底。
另外，濕地具代表性的另一植物，月桃，也開始綻放。月桃花呈白色橢圓形，頂端為粉紅色，一串一串的，風吹來時就像小鈴鐺般隨風搖曳。
月桃全身上下皆可為人所利用，是種高經濟作物，其葉片被大量使用在食物資材上，用來裝墊糕粿、包覆糯米做成粽子、月桃飯；而地上莖及葉鞘，曬乾後可作繩索，編織成草蓆或籃子。
新北市高灘地工程管理處表示，依照經驗，月桃的花期從5月起至6月底盛開，大漢溪沿岸濕地都可見月桃身影，民眾若想觀賞較集中的月桃，可前往樹林鹿角溪濕地及板橋新海一期人工濕地欣賞。
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