快訊

最狂私校！華梵大學9月起全校免學費 每年恐少收1億元

梅雨來襲！當心5種「梅雨病」攻擊你身體4個部位

新北邀手作修復步道 揮汗體驗淡蘭古道之美

中央社 / 新北19日電

新北市政府觀光旅遊局每年都會舉辦手作修復步道的活動，讓民眾體驗山林之美及前人的艱辛，今年選定淡蘭古道中的「崩山坑古道」，接受民眾付費報名一起揮汗感受新體驗。

觀旅局指出，今年推出淡蘭手作步道活動即日起開放民眾網路報名體驗，報名費新台幣300元，預定於6月起舉辦5梯次的工作假期，歡迎民眾一同感受山村古道風情，體會古人動手修復步道的智慧與技巧。

觀旅局表示，淡蘭古道是人們對於過去「淡水廳」與「噶瑪蘭廳」間交通路線的概稱，其中「崩山坑古道」為昔日連接柑腳及泰平地區的主要交通路線，承載著居民生活、工作、買賣、採煤及醫療等篳路藍縷的古早記憶。公路開通後，這段長約7公里古道也隨之荒廢。

觀旅局長張其強表示，手作古道活動是和千里步道協會合作舉辦，每年都吸引許多民眾參與，這不是找志工來修步道，而是安排專業步道師來教導及專業志工來解說導覽的深度旅遊活動。

他表示，每個步道都有說不完的故事及不同的感受，活動中，讓民眾藉由實際參與步道修復，揮汗體驗古人開闢山林的艱辛，選擇的修復路段也較為平緩，以兼顧民眾實作時的安全。

觀旅局表示，活動課程透過室內課程與戶外實作，傳授手作步道的精神及工法運用，歡迎大家一同在崩山坑古道循著古道生活痕跡，彎下腰一起揮汗修復古道，參期待讓「民墾」精神延續傳承下去，培育出更多友善步道的修復職人。

修復 淡蘭古道

延伸閱讀

大雨操場就變游泳池 新北讓學校變海綿

影／一張古道導覽地圖 錯誤百出 遊客霧煞煞

修復瑞三選煤廠 新北：歡迎合作開發影城或文創園區

修復瑞三選煤廠 新北：歡迎合作拍戲、打造園區

相關新聞

盼復業！北市酒店舞廳業一早搶頭香 至中午逾10家申請

台北市酒店舞廳何時可復業？北市府昨邀集業者舉行復業申請說明會後，今天上午9點多，已有5家酒店舞廳業者來申請，要搶第一波申...

自己的社區自己建設 五股社福參與式預算啟動

新北市社會局2016年起首創「社會福利參與式預算」，社團依居民需求提出服務方案並票選，獲選計畫可獲政府補助經費每案約20...

打造中和雨水公園 福祥公園近日改善以新面貌重生

汛期來臨，面對極端氣候造成短延時強降雨超出負荷、積淹水災害，新北市水利局利用「透水城市」設計工法，打造中和區福祥公園，除...

侯友宜跟吳鳳尬撩妹話術 2人竟不約而同寫這句

受新冠肺炎疫情影響，原定2月在台北國際書展舉行的「從故鄉到異鄉，從異鄉到故鄉」主題展，改於即日起在新北市府一樓大廳展出「...

跟進開放八大行業？ 侯友宜：新北暫不考慮

新冠肺炎疫情逐漸趨緩，部分縣市陸續有條件開放八大行業，台北市也擬以實名制開放，新北市長侯友宜今受訪指出，他尊重台北市的作...

知名雞排店 被爆血汗、賣變質食物

全台加盟店超過百家的「開源社香雞排」遭離職員工爆料。前員工湯姆（化名）指控，業者血汗超時，聘未滿15歲「超級童工」，食物...

30年北投老市場 整修疑慮仍多

北投市場屋齡老舊，市府決定砸5億元整修，並把鄰近的大豐公園當作中繼市場，安置400餘個攤販。但市議員不看好，指除了公園內...

新北行動書車進偏鄉 機器人說故事

新北推動閱讀節，新北市立圖書館3台「行動圖書車」開入偏鄉校園，並派出機器人「小布」隨車說故事；此外，新北市文化局將老舊公...

瓦磘溝團體 憂心工程改變生態

新北市政府要在中和瓦磘溝附近的南工路32巷試辦設置礫間現地處理場，改善水質，但有在地團體憂心會造成當地自然緩坡消失，影響...

瓦磘溝水質、景觀工程 年底完工

新北市中和、永和區交接處的瓦磘溝，過去是交通及運輸重要水道，隨時代更迭已失去原本功能，甚至因人口聚集衍生汙水、惡臭等問題...

北市敦南安和公辦都更案開工 最快2023年完工

台北市公辦都更又開花結果，位於市區精華地段「敦南安和公辦都更案」，北市府、寶紘建設於2018年簽約，昨天終於開工，將興建...

疫情減稅收 侯友宜：新北少80億

新北市議會昨進行市長施政報告，新北市長侯友宜說，受到疫情影響，新北稅入大幅減少80億元，另外紓困振興將花掉18.04億元...

熱門新聞

知名雞排店員工爆超時工作時薪60元 食物變質還拿來賣

農師傅補缺工月薪5萬多元超誘人 吸引科技業退休當農夫

大學生組傳統進香團 掛香旗、探香路初體驗真奇妙

記得儲水！汐止社后施工 4個里周三晚起停水8小時

台東首家無臭全自動蛋雞畜牧場 恆溫恆濕全天候監控

彰化人口今年恐跌破127萬 遷到台中0到4歲流失最多

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。