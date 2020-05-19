新北邀手作修復步道 揮汗體驗淡蘭古道之美

新北市政府觀光旅遊局每年都會舉辦手作修復步道的活動，讓民眾體驗山林之美及前人的艱辛，今年選定淡蘭古道中的「崩山坑古道」，接受民眾付費報名一起揮汗感受新體驗。

觀旅局指出，今年推出淡蘭手作步道活動即日起開放民眾網路報名體驗，報名費新台幣300元，預定於6月起舉辦5梯次的工作假期，歡迎民眾一同感受山村古道風情，體會古人動手修復步道的智慧與技巧。

觀旅局表示，淡蘭古道是人們對於過去「淡水廳」與「噶瑪蘭廳」間交通路線的概稱，其中「崩山坑古道」為昔日連接柑腳及泰平地區的主要交通路線，承載著居民生活、工作、買賣、採煤及醫療等篳路藍縷的古早記憶。公路開通後，這段長約7公里古道也隨之荒廢。

觀旅局長張其強表示，手作古道活動是和千里步道協會合作舉辦，每年都吸引許多民眾參與，這不是找志工來修步道，而是安排專業步道師來教導及專業志工來解說導覽的深度旅遊活動。

他表示，每個步道都有說不完的故事及不同的感受，活動中，讓民眾藉由實際參與步道修復，揮汗體驗古人開闢山林的艱辛，選擇的修復路段也較為平緩，以兼顧民眾實作時的安全。

觀旅局表示，活動課程透過室內課程與戶外實作，傳授手作步道的精神及工法運用，歡迎大家一同在崩山坑古道循著古道生活痕跡，彎下腰一起揮汗修復古道，參期待讓「民墾」精神延續傳承下去，培育出更多友善步道的修復職人。