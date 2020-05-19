自己的社區自己建設 五股社福參與式預算啟動

新北市社會局2016年起首創「社會福利參與式預算」，社團依居民需求提出服務方案並票選，獲選計畫可獲政府補助經費每案約20至50萬，由下而上推動社區建設，繼蘆洲蘆荻社大及泰山區公所後，五股區公所今也啟動社福參與式預算，將於6月6日、12日舉辦2場「住民社福大會」，8月舉辦「提案工作坊」、 9月投票，獲選方案將於明年正式執行。

新北市社會局指出，新北「社會福利參與式預算」2016年於蘆洲蘆荻社大率先推動，並於2018年由泰山區公所開啟公所主辦參與式預算操作模式的先例，首次使用「i-Voting」網路投票，總票數達1萬3315票，規模及人數均打破紀錄。

社會局長張錦麗表示，泰山區參與式預算共選出5個方案，並於2019年獲得補助經費推動，共執行86場次、3403人次受益，代表社會局與區公所合作的模式可被複製，因此今年轉移至五股區，期待能再培養更多基層民主種子。

為傳承參與式預算的推動經驗，泰山區長謝文祥與泰山區貴和社區發展協會理事長陳明樹今也現身分享成功經驗。謝文祥表示，2018年泰山公所率先參與這項「草根式民主」實驗，在地居民跟團體都覺得獲益良多；陳明樹則說，過程雖然辛苦，但能將居民需求轉化成福利方案最後付諸實現，打拚的過程讓人難忘，也更符合民主的真諦。