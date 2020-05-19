梅雨鋒面來襲 中市府備2萬5千個沙包、251部抽水機

全台今日起至23日受梅雨鋒面影響，台中市府水利局已備妥2萬5千個沙包、防汛鼎塊727塊、251部抽水機，因應狀況隨時待命支援，提醒市民若遇淹水或水利設施災情，可撥打119或1999專線通報，市府將盡速搶修。

水利局表示，市府已備妥沙包2萬5千包、防汛鼎塊727塊，並完成抽水機操作教育訓練，251部移動式抽水機能因應狀況隨時待命支援。

中市府也與各區公所完成清疏494公里，包含區域排水道清疏42公里、雨水下水道清疏15公里、野溪清疏10公里、道路側溝397公里及公所清疏30公里，面對颱風豪雨來臨時，降低災害衝擊與損失。