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梅雨來襲！當心5種「梅雨病」攻擊你身體4個部位

梅雨鋒面來襲 中市府備2萬5千個沙包、251部抽水機

聯合報 / 記者余采瀅／台中即時報導
台中市府水利局已備妥2萬5千個沙包、防汛鼎塊727塊、251部抽水機，因應狀況隨時待命支援。圖／台中市府水利局提供
台中市府水利局已備妥2萬5千個沙包、防汛鼎塊727塊、251部抽水機，因應狀況隨時待命支援。圖／台中市府水利局提供

全台今日起至23日受梅雨鋒面影響，台中市府水利局已備妥2萬5千個沙包、防汛鼎塊727塊、251部抽水機，因應狀況隨時待命支援，提醒市民若遇淹水或水利設施災情，可撥打119或1999專線通報，市府將盡速搶修。

水利局表示，市府已備妥沙包2萬5千包、防汛鼎塊727塊，並完成抽水機操作教育訓練，251部移動式抽水機能因應狀況隨時待命支援。

中市府也與各區公所完成清疏494公里，包含區域排水道清疏42公里、雨水下水道清疏15公里、野溪清疏10公里、道路側溝397公里及公所清疏30公里，面對颱風豪雨來臨時，降低災害衝擊與損失。

水利局提醒，這波梅雨鋒面會影響台中至23日，有機會發生強降雨，提醒市民保持危機意識，可利用手機及平板電腦下載「台中水情APP」，掌握最新水情；如遇淹水或水利設施災情，也可透過台中市民一碼通「1999專線」進行通報。

台中市府水利局已備妥2萬5千個沙包、防汛鼎塊727塊、251部抽水機，因應狀況隨時待命支援。圖／台中市府水利局提供
台中市府水利局已備妥2萬5千個沙包、防汛鼎塊727塊、251部抽水機，因應狀況隨時待命支援。圖／台中市府水利局提供

梅雨 台中市 淹水

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