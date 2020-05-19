打造中和雨水公園 福祥公園近日改善以新面貌重生

汛期來臨，面對極端氣候造成短延時強降雨超出負荷、積淹水災害，新北市水利局利用「透水城市」設計工法，打造中和區福祥公園，除了能讓不同年齡層民眾使用，也可儲存雨水提供公園使用。福祥公園日前已完成改善工程，待查驗後就能再度開放。

福祥公園總面積達726坪，透過「雨撲滿」、「海綿」概念的透水工法，設計雨水滲透及貯留雨水功能，打造中和雨水花園。福祥公園可保水量50噸，為新北「透水城市」成果之一。

水利局指出，當初以「多目標使用」為概念，利用人工地盤花園增加綠地、喬木、透水磚等來提升保水量，同時設置遊具、體健設施及沙坑等區域，讓不同年齡層的民眾享受公園樂趣。

依照兒童遊戲場設施安全管理規範，每3年就需委託專業檢驗機構進行遊戲場檢驗工作，而市府自4月1日起進行福祥公園設施改善工程。

須改善的部分包含拆除或改善未達檢驗標準的遊具、利用PE護網區隔沙坑，改善亦有貓狗便溺等汙染衛生問題、下雨導致積水與人為破洞的帆船造型的遮陽構造，更換為淺藍色壓克力板及重新油漆遮陽鋼柱。