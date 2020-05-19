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侯友宜跟吳鳳尬撩妹話術 2人竟不約而同寫這句
受新冠肺炎疫情影響，原定2月在台北國際書展舉行的「從故鄉到異鄉，從異鄉到故鄉」主題展，改於即日起在新北市府一樓大廳展出「撩你的新北，翻閱世界」特展，並結合新北閱讀節，陳列新北市文學獎、繪本等好書，匯集29區撩妹話語，主題生動有趣：新北市長侯友宜今與知名藝人吳鳳開直播導覽，2人也分別在現場自創撩妹金句，不約而同地寫下「永遠愛你，我的新北市」及「我愛你，新北」。
來自土耳其的新北女婿吳鳳今上午10時開啟現場直播，與來自嘉義朴子的侯友宜暢談在新北落地生根的故事，吳鳳也分享剛來台灣時，第一站就是落腳新店，隨後認識在三重的老婆，在新北結婚生子，與這塊土地結下不解之緣。
此時，吳鳳老婆正巧站在一旁，侯友宜發現後忍不住開玩笑說，「老婆很漂亮，我們三重美麗的女孩子被吳鳳追走了」，侯友宜也表示，新北市有將近11萬新住民，給新北市帶來新的動力，也注入多元文化，「從故鄉到異鄉，再從異鄉變成家鄉，共造新北未來願景。」
文化局表示，即日起展出的「撩你的新北，翻閱世界」特展，也結合新北閱讀節，於分館推出各區專屬海報「閱讀，是心靈的超前部署」，透過網路上熱議的新北市各區刻板印象，搭上撩妹金句，如三重區「8+9不是義氣，是我對你的不離不棄」，以及三峽區「金牛角再彎，也沒有你笑得歡」，以詼諧文案翻轉網路印象；另外，民眾只要到現場參觀打卡，就有機會抽中29區撩妹書籤，相關活動資訊可上文化局官網https://literature.culture.ntpc.gov.tw/查詢。
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