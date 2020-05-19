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鄭文燦稱手冊沒必要 侯友宜：縣市各有做法

中央社 / 新北19日電

新北市長侯友宜今天對桃園市長鄭文燦批評新北紓困手冊沒必要的說法表示，各縣市有各縣市做法，新北核定數全國最多，媒體詢及是否被民進黨當假想敵攻擊時說，「想太多了吧」。

侯友宜上午視察三重高中及三重區重安街13巷口排水改善工程，接受媒體聯訪時針對六都防疫民調第一的問題表示，防疫還沒有過，還是要全力備戰。

由於侯友宜在自製紓困標準作業手冊上對中央「不能還是不會」的喊話，不僅昨天在議會遭民進黨議員批評是「逆時中」到「大走鐘」，鄭文燦也說桃園才是紓困核定率最高的縣市，沒有必要製紓困手冊。

侯友宜表示，每一個縣市有每一個縣市的做法，新北市是為了解決第一線基層同仁的辛苦。

媒體追問是否有被民進黨當假想敵攻擊的感覺時，侯友宜說，「想太多了吧」，身為新北市的市長面對問題時就應跳出來承擔及解決所有的問題。

至於是否會參加總統蔡英文就職典禮時，他表示，已收到邀請卡，如果有時間，能夠參加就盡量參加，不過，他還是以市政為最大的優先考量。

他也就紓困申請件數的統計表示，新北市在收件的案量是4萬2000多件，核定的金額是新台幣2億多元，核定的件數是1萬2987件，如果沒有意外，應該是全國最高的。

媒體詢及台北市評估八大行業要用實名制的方式開放，新北市是否也會逐步解禁的問題，侯友宜表示，「我尊重台北市的作法，新北市目前沒有考慮開放」。

侯友宜強調，八大行業很難保持適當的距離 所以在新北市的酒家跟舞場的開放順序上目前還沒有討論，會把它擺在疫情相對穩定以後，才由專家來做評估，確定安全了才會開放。

侯友宜 民進黨

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