盼復業！北市酒店舞廳業一早搶頭香 至中午逾10家申請

台北市酒店舞廳何時可復業？北市府昨邀集業者舉行復業申請說明會後，今天上午9點多，已有5家酒店舞廳業者來申請，要搶第一波申請復業，截至中午為止，也已有超過10家以上申請。商業處表示，由於尚未公安檢查，暫不公布提出申請的業者名單。

北市商業處長高振源表示，北市府收到舞廳酒店業者的復業申請書後，三天內就會由消防局、建管處人員，前往營業場所進行公安消防稽查，若稽查不合格會要求改善，改善完成排定三天內再複查。另外，業者也需要參加本周三下午4點、或本周五晚上7點的實名制App訓練課程，確保業者能使用，完成受訓後，最快周四即能復業。

商業處表示，酒店舞廳業者復業，須完成公安消防合格檢查、落實實名制，以及專人受訓等三要件。另外，營業場所需要單一入口、實施量體溫、落實酒精消毒；管理人員使用防疫實名制App，市府提供科技實名制App，掃描身分證上傳雲端，個資則不會留存在業者店內，僅有衛生單位及檢調能因疫情、犯罪調閱個資。

由於自中央流行疫情指揮中心4月9日宣布酒店舞廳停業至今，已經超過一個月，許多業者期盼盡快復業，許多一早就來申請，北市府表示，會盡快排定公安消防稽查，最快周四即能復業。