朝陽停車場、吉野家光明店公廁未達標 北市開罰1200元

台北市環保局查核列管公廁，4月份告發2件未達標準，分別為大同區朝陽公園地下停車場附設公廁、還有台灣吉野家光明店公廁不合格，環保局均依違反「廢棄物清理法」處1200元罰鍰，經複查後，均已完成改善。

台北市長柯文哲曾說，「如果只有30秒，評估一個機關好壞要去看它的廁所。」為維護北市公廁清潔品質，環保局今年1至4月一共查核1萬1787座次公廁，資源循環管理科長林鈺惠說，這波查核未達標的朝陽公園地下停車場公廁有便器積垢、地板、洗手台髒汙等缺失；吉野家光明店公廁則也因便器積垢、地板髒汙不合格，由於兩間公廁都為初次未達標，故各開罰最低1200元罰款。

林鈺惠說，因應疫情持續，環保局也會持續要求列管的7700餘座公廁管理單位，依環保署訂定之「COVID-19(新冠肺炎)社區防疫公共環境消毒指引」，持續每日消毒公廁範圍內會經常被接觸之任何表面，如水龍頭、廁所門把、馬桶蓋及沖水握把等，並應將垃圾桶加蓋。

環保局提醒，民眾出入公共場所及使用公共環境設施時，也請配戴口罩，環保局將持續對市轄公廁加強查核及輔導，以提供民眾潔淨舒適貼心的如廁環境，提升如廁品質及衛生。