快訊

川普下通牒：給世衛30天改善 否則永久凍結贊助

傅崐萁炒股案：當縣長被解職 當立委卻能帶職入監？

朝陽停車場、吉野家光明店公廁未達標 北市開罰1200元

聯合報 / 記者林麗玉／台北即時報導
台北市查核列管公廁，今年4月告發2件公廁，有便器積垢等缺失。圖／北市環保局提供
台北市查核列管公廁，今年4月告發2件公廁，有便器積垢等缺失。圖／北市環保局提供

北市環保局查核列管公廁，4月份告發2件未達標準，分別為大同區朝陽公園地下停車場附設公廁、還有台灣吉野家光明店公廁不合格，環保局均依違反「廢棄物清理法」處1200元罰鍰，經複查後，均已完成改善。

台北市長柯文哲曾說，「如果只有30秒，評估一個機關好壞要去看它的廁所。」為維護北市公廁清潔品質，環保局今年1至4月一共查核1萬1787座次公廁，資源循環管理科長林鈺惠說，這波查核未達標的朝陽公園地下停車場公廁有便器積垢、地板、洗手台髒汙等缺失；吉野家光明店公廁則也因便器積垢、地板髒汙不合格，由於兩間公廁都為初次未達標，故各開罰最低1200元罰款。

林鈺惠說，因應疫情持續，環保局也會持續要求列管的7700餘座公廁管理單位，依環保署訂定之「COVID-19(新冠肺炎)社區防疫公共環境消毒指引」，持續每日消毒公廁範圍內會經常被接觸之任何表面，如水龍頭、廁所門把、馬桶蓋及沖水握把等，並應將垃圾桶加蓋。

環保局提醒，民眾出入公共場所及使用公共環境設施時，也請配戴口罩，環保局將持續對市轄公廁加強查核及輔導，以提供民眾潔淨舒適貼心的如廁環境，提升如廁品質及衛生。

北市 停車場

延伸閱讀

議員批焚化爐代燒太多外縣市垃圾 韓國瑜要求暫緩公告

公廁的病菌會飛！上廁所3個錯誤動作千萬母湯

環境即時通App升級 增臭氧超標預警、公廁查詢

內急不愁！環境即時通APP改版 增臭氧預警、公廁等資訊

相關新聞

跟進開放八大行業？ 侯友宜：新北暫不考慮

新冠肺炎疫情逐漸趨緩，部分縣市陸續有條件開放八大行業，台北市也擬以實名制開放，新北市長侯友宜今受訪指出，他尊重台北市的作...

知名雞排店 被爆血汗、賣變質食物

全台加盟店超過百家的「開源社香雞排」遭離職員工爆料。前員工湯姆（化名）指控，業者血汗超時，聘未滿15歲「超級童工」，食物...

30年北投老市場 整修疑慮仍多

北投市場屋齡老舊，市府決定砸5億元整修，並把鄰近的大豐公園當作中繼市場，安置400餘個攤販。但市議員不看好，指除了公園內...

新北行動書車進偏鄉 機器人說故事

新北推動閱讀節，新北市立圖書館3台「行動圖書車」開入偏鄉校園，並派出機器人「小布」隨車說故事；此外，新北市文化局將老舊公...

瓦磘溝團體 憂心工程改變生態

新北市政府要在中和瓦磘溝附近的南工路32巷試辦設置礫間現地處理場，改善水質，但有在地團體憂心會造成當地自然緩坡消失，影響...

瓦磘溝水質、景觀工程 年底完工

新北市中和、永和區交接處的瓦磘溝，過去是交通及運輸重要水道，隨時代更迭已失去原本功能，甚至因人口聚集衍生汙水、惡臭等問題...

北市敦南安和公辦都更案開工 最快2023年完工

台北市公辦都更又開花結果，位於市區精華地段「敦南安和公辦都更案」，北市府、寶紘建設於2018年簽約，昨天終於開工，將興建...

疫情減稅收 侯友宜：新北少80億

新北市議會昨進行市長施政報告，新北市長侯友宜說，受到疫情影響，新北稅入大幅減少80億元，另外紓困振興將花掉18.04億元...

解封基層不知 議員轟柯搞「518場館開放之亂」？

台北市昨天首波解封50人以下部分公有場館，不過台北市議員戴錫欽接獲不少民眾陳情，表示市府宣布開放區民活動中心，但致電借場...

盼降低住宅火警傷亡率 中和東德宮慷慨捐贈300個住警器

近日住宅火警頻傳，消防人員加強向民眾宣導住宅警報器的重要，有鑑於此，中和東德宮主委謝志明慷慨解囊，捐贈新北市消防局第七救...

酒店舞廳實名制警察將臨檢抽查 3次違規令停業1個月

北市府今晚在中山分局舉辦酒店舞廳申請復業說明會，強調必須落實實名制，沒人力盯著做好社交距離，未來將由警方臨檢，抽查酒客資...

翻轉髒亂點 雙溪平林里打造「埔尾秘境」

雙溪區雙柑公路是柑腳、上林、平林里民來往市區的必經之路，平林里辦公室前的一片雜亂農田，在市府環保局、公所、里辦的打造下，種下了景觀花卉，也設計了蝴蝶裝置藝術，因當地舊名而命名為「埔尾秘境」，鼓勵民眾前來休憩。

熱門新聞

知名雞排店員工爆超時工作時薪60元 食物變質還拿來賣

農師傅補缺工月薪5萬多元超誘人 吸引科技業退休當農夫

台中北屯舊社停車場改建動土 盧秀燕特別感謝林佳龍

退休老師交接一大疊老照片 延續超過半世紀師生情

大學生組傳統進香團 掛香旗、探香路初體驗真奇妙

記得儲水！汐止社后施工 4個里周三晚起停水8小時

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。