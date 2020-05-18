北市酒店舞廳將啟動實名制App 黃珊珊：最快周四復業

新冠肺炎國內疫情趨緩，台北市酒店、舞廳何時開放備受討論，北市府今晚在中山警分局舉辦酒店舞廳復業申請說明會，副市長黃珊珊指出，復業須完成公安消防合格檢查、落實實名制，以及專人受訓等三要件，社交距離則是辦不到，希望「真的發生問題時，可以找到疫調對象」，明將開放業者申請復業，最快本周四（21日）就能復業。

今晚市府在中山分局大禮堂簡報，向北市列管的68家業者座談說明，並聽取意見。黃珊珊指出，中央規定要保持1.5公尺的社交距離，設置隔板和梅花座等，但北市府認為，酒店舞廳實施有困難辦不到，因此要求簡單務實要件，請大家確實遵守相關規範。

黃珊珊表示，（一）單一入口、實施量體溫、落實酒精消毒，（二）管理人員使用防疫實名制App，市府提供科技實名制App，掃描身分證上傳雲端，個資不會留存在業者店內，僅有衛生單位及檢調能因疫情、犯罪調閱個資（三）申請復業業者須經消防局與建管處完成消防安全檢查及建築公共安全檢查合格。

今天北市府聽完業者意見、明天北市府將公告申請規範，業者可即申請，是否將在3天內排定公安檢查時間，本周三下午4點、本周五晚上7點，分別安排兩場業者使用實名制App訓練課程，確保業者能使用，完成受訓後，最快周四即能復業。