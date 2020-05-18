議員岳母遭長照機構施虐？ 兆如：不實指控將提告

台北市議員李慶元指控兆如老人安養護中心涉虐待老人、院內疥瘡感染未通報。兆如今開記者會駁斥，強調社會局已多次突襲，衛生局也來機構普篩，皆查無證據，強調議員指控不實，將蒐集證據向李慶元提告。

兆如老人安養護中心為公辦民營長照機構，兆如董事長胡世賢表示，周刊報導李慶元岳母1月15日出現不明瘀傷，隔天社會局訪查，卻沒看見診斷證明上的傷痕，另也調閱監視器畫面，查無涉案證據。社會局也來突襲16次，訪問工作人員、住民，調閱工作日誌與護理紀錄，通通沒有證據，最後以「查無實據」結案。

至於疥瘡疑慮，胡世賢說，衛生局已來查訪5次，針對住民與工作人員「普篩」，492人中只有1例確診，且是在指縫中發現，為無症狀感染，當下將個案隔離就醫，並依規定於24小時內完成通報，兆如強調疥瘡只是個案，並沒有群聚感染風險。

胡世賢強調，兆如近10年來接受評鑑均為優等或甲等，從未得過乙等。他也提到，如果對中心的照護不滿，「為何不把自己的岳母接回去？」，胡也表示，將提出刑事告訴，透過司法力量將事情還原。

對此，李慶元表示，自己手上握有錄音檔、截圖可佐證，此外，他是舉發去年底兆如將長輩半夜挖起，被推到大廳吹冷風，其中一位是他岳母。社會局今年1月多次發函要求調離涉案3名照護員，兆如卻是到2月18日才處理，社會局要求兆如提出改善計畫，兆如卻遲遲未給，違反契約精神，需支付違約金3萬5千元。

針對監視器畫面「查無實證」，社會局曾表示，寢室內涉及個人隱私，未裝設監視器。李慶元則表示，兆如僅提供今年1月後的監視器畫面，還稱畫面只保存兩週。

此外，兆如也在李慶元4月底提出質疑後對外發布聲明稿，駁斥李慶元指控，李反批聲明稿內容不實，要求社會局去釐清，兆如也在事發隔天將聲明稿下架。李也向兆如喊話「若真要提告，請先回應聲明稿不實內容。」