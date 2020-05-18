新北市長獎採用AR技術 學子和侯友宜3D人像合影

新北市國中小市長獎得獎學子往年會和市長合影，但今年為防疫改採擴增實境（AR）技術，得獎學子將和立牌合影，透過相機浮現市長侯友宜3D影像，成為畢業生獨特回憶。

國中小學畢業季將到來，但考量新冠肺炎（2019冠狀病毒疾病，COVID-19）疫情，新北市今年市長獎頒獎增加些科幻感，將採取最新科技效果的「3D人像掃描技術」，讓得獎同學以擴增實境方式和市長合影。

侯友宜今天主持防疫會議時表示，原訂於6月22、23日及7月7日舉辦的市長獎頒獎典禮，雖然近日疫情趨緩，但典禮上參與人次超過1萬人且又屬密閉空間，不符防疫規定。

他說，新北市採「市長線上合影APP」方式，運用3D人像掃描及AR技術，讓得獎學子能與侯友宜合影及他親自錄音的「市長有聲祝福卡」，以表達他對學生誠摯的祝福，也增添得獎的紀念價值。

教育局指出，這是採用類似寶可夢抓寶的擴增實境的技術，用12台攝影機來製作侯友宜擬真的3D影像，屆時會發給學校印有市長獎的長型立牌及安裝相機的App。屆時，學子只能在空無一物的立牌前獨自拍照，透過相機來和侯友宜3D人像合影。