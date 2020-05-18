新北幼稚園辦畢典 議員：因疫情竟借不到場地

畢業季即將到來，經常出借給幼兒園舉辦畢業典禮的活動中心、學校禮堂，礙於新冠肺炎疫情目前無法外借，新北市議員蔡淑君說，幼兒園的學童人生第一個畢業典禮，可能會借不到場地而被取消，希望市府可以幫忙。

新北市長侯友宜說，畢業典禮還是以防疫為最大優先，新北的標準為室內100人以下、室外500人以下，只要保持通風、社交距離，就可思考舉辦畢業典禮。新北教育局長張明文則說，每周都有會議檢討，有管控就能舉辦。

另外新冠肺炎疫情也導致運動中心、公車業者受到影響，蔡淑君説，若運動中心、公車業因此倒閉，也會造成民眾、業者很大的損失。

侯友宜說，運動中心營運權利金最多可以減少35％，有些租金也可以減半，閉館所受的損失也會給予補償，這45天要給業者補貼約5600萬元，若疫情趨緩營運仍未回升，會有第2波的補助。

新北交通局長鍾鳴時表示，除了關心大眾運輸的防疫狀況，也關心營運狀況，運量雖然大幅度下減，少了10到15％，市長有指示許多措施包括減班、防疫物資代為申請，希望能夠幫助度過難關。