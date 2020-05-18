浪漫破表！仿真月亮＋星河步道 新北打造1樓高鑽戒光雕

新北市府今起到6月20日在大漢溪新月橋舉辦幸福光雕展覽，結合裝置藝術及仿真月球，並設置1層樓高的鑽戒布景，浪漫場景歡迎情人前往打卡甚至求婚。

繼市府2月將橫跨二重疏洪道的辰光橋打造成象徵愛情的「鵲橋」，讓民眾體驗絢麗光雕及愛情鎖，加深戀人間的感情後，即日起在新莊新月橋設置1層樓高婚戒的求婚布景，兩側還有如星河般的引道裝置，象徵戀人從濃郁愛情走向求婚階段。

新北市高灘地工程管理處表示，新月橋為大漢溪上一座專供行人及自行車通行的橋梁，半弦月的設計，加上水中另一半的倒影，呈現月亮的意象。

因應5月20日特殊諧音節日，「2020520就是要愛你愛你」，高管處於新月橋舉辦幸福光雕展覽，除結合裝置藝術及地景燈飾外，還設計一顆仿真的月亮。

此月亮直徑231.6公分，大小為月球的150萬分之1，讓新月橋不只是有月亮的意象，而是真的有月亮，並以「星月，同心攜手」作為活動主軸，盼戀人能攜手走向幸福美滿未來。

幸福光雕展覽即時起展出至6月20日止，每天晚上19時至22時，每半小時沅鑫光橋光雕會關閉5分鐘，僅呈現裝置藝術及幸福光雕，其餘25分鐘正常點亮。

想前往現場民眾可搭乘捷運至捷運新莊站下車，中正路往輔大方向直行約350公尺，左轉新泰路再直行約350公尺，左轉碧江街，直行上新月橋引道後即可到達。

開車前往民眾則可行駛至新莊重新提外道，將車輛停放在新月橋停車場，即可步行至新月橋上。