知名雞排店員工爆超時工作時薪60元 食物變質還拿來賣

全台加盟店超過百家的「開源社香雞排」遭離職員工爆料血汗超時，店裡還聘僱未滿15歲的「超級童工」，食物發酸變質也拿來賣，事發後總公司將爭議推給加盟店，勞檢時卻提不出加盟契約。對此，北市勞動局長陳信瑜表示，店家相當惡質，將嚴格稽查加重罰則；店家環境不及格，衛生局已要求店家限期改善，近期將複查。

台北市議員徐立信今陪同開源社離職員工召開記者會，前員工湯姆（化名）表示，每天上班將近14小時，要求休息就會被扣薪水，也沒有勞健保、沒打卡制度，有時被熱油鍋燙傷，老闆只請他擦藥膏，也沒算加班費。店裡還有4、5位國中生在上班，根本是「超級童工」，時薪僅領60元。

湯姆也透露，有些食品經過太陽曝曬會發臭，老闆卻說先放油鍋旁，等客人要夾的時候，再把舊食材放入油鍋，塗上醬料就聞不到酸臭味，高溫油炸後客人也吃不出來，最常酸掉的是雞心跟甜不辣。

徐立信表示，針對這些問題，總公司將責任推給加盟店，但店家卻提不出加盟契約，員工也透露，加盟店長是用底薪、紅利計算，薪資統一由總公司匯款入帳，明顯是受雇關係。

對此，北市勞動局、衛生局上周進行聯合稽查。勞檢處勞動條件科長廖昌永表示，上週已查三間分店，現場查無加盟契約、薪資報表，還在釐清勞雇關係，若超時加班、無一例一休屬實，將依勞基法開罰。

至於店家疑聘僱「超級童工」，廖昌永表示，勞檢現場沒看到童工，但若店家聘僱15歲以下學童，雇主將面臨刑事責任，會移交地檢署處理。

環境衛生方面，衛生局食品藥物管理科科長陳怡婷則說，稽查時沒有發現變質食材，店家確實有衛生缺失，如工作人員未戴妥衣帽、食品放地上，已開立限期改善單，近期會再去複查，限期若未改善，將依食安法開罰。