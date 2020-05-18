新冠肺炎影響稅收 侯友宜：新北少80億

新北市議會今進行市長施政報告，新北市長侯友宜說，受到疫情影響，新北稅入大幅減少80億元，另外紓困振興將花掉18.04億元，其中防疫經費8.49億元，紓困及振興經費9.57億元。

侯友宜說，新北稅入減少80億元中，稅收自然減少40億元，延繳分期40億元。另外紓困振興大約要花6.59億元，中央協助辦理有11.45億元，合計花掉18.04億元，其中防疫經費8.49億元，紓困及振興經費9.57億元。

財政局長李泰興説，因為房地產交易萎縮導致土地增值稅、契稅減少，另外中央統籌分配稅款的營業稅、貨物稅，也因為疫情關係減少，這部分屬於稅收自然減少40億元。

李泰興表示，另外房屋稅、地價稅因同意民眾若有疫情導致生活困難而延緩、分期繳納，導致稅收減少40億元，因此未來政策實施必須要更加精準。

不過因為疫情關係，導致新北市府許多活動不能舉辦，李泰興説，活動因疫情取消，會把相關經費投注於紓困等項目，包含觀光、農業、經發等項目，會開源節流，把錢花在刀口上，是政府應該有的作為。