車商捐車 助新北高工、城市科大實務學習

國瑞汽車紮根人力培育，慷慨捐車分別義助新北高工、臺北城市科技大學各一台價值高達240萬元的11噸商用車，讓學生在校就有機會貼近企業端務實的學習內容，加上與長源汽車簽訂產學合作，保障學生有商用車維修的實習機會，未來更可銜接就業。

城市科大校長連信仲表示，以3+4的學習合作模式，為商用車維修工程師規劃專業課程，未來這部11噸商用車將放置在實習工廠，讓學生拆卸、維修，學到最貼近業界的汽修技能。

校長連信仲表示，先在新北高工汽車科3年打好商用車修護基礎，然後進入城市大學機械系車輛組，進行中階專業課程的訓練，包含底盤維修檢測、換輪胎等維修技巧，有新北高工與城市科大3+4策略聯盟後，接著可至長源汽車實習以銜接就業，一條龍式學習。

城市科大將與新北高工，不僅簽訂3+4策略聯盟，加上與長源汽車簽訂產學合作，保障學生有商用車維修的實習機會，未來更可銜接就業。希望雙方合作能更深化，不只讓城市科大機械系車輛組的學生們有實習的機會，同時也期許引進更多企業端的業師能到校教學，學生將有機會被企業延攬，完成銜接就業的最後一哩路。