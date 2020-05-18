沒讀卡機也行 國稅局推在家報稅安心防疫

受到疫情影響，今年綜合所得稅申報延長到六月底，而為了減少群聚，除了呼籲民眾多多利用網路報稅，北區國稅局汐止稽徵所也將服務櫃台移到一樓開放空間，只是現場報稅的人還是比預期多，所以，國稅局也提醒今年新增不用讀卡機也能在家報稅，請民眾多加利用。

星期一一早已經有不少民眾陸續來報稅，因應疫情，本來都在汐止行政中心十樓的國稅局汐止稽徵所報稅櫃台，今年特地搬到了一樓，並且落實量體溫戴口罩，儘管宣導多利用網路報稅，不過，現場報稅民眾還是不少，所以，國稅局再強調，今年新推出不用讀卡機也能網路報稅。

國稅局汐止稽徵所主任陳美秀表示，之前家裡有讀卡機,可以用自然人憑證、已經註冊健保卡、或註冊Taiwan Fido手機認證，直接進行網路報稅，不過，往年許多來現場的民眾反應，因為家裡沒有讀卡機，所以，今年新推出如果家裡沒有讀卡機的話，可以到4大超商的多媒體事務機，用自然人憑證或已註冊健保卡取得查詢碼，搭配身分證字號及戶號完成網路申報，因此，有沒有讀卡機，在家都能報稅，一起響應「在家報稅，安心防疫」。

陳美秀指出，每年都有的「網路報稅，好禮大方送」活動，今年為了安心防疫，只要在家以網路申報或採用稅額試算服務者，就可以抽大獎，最高獎達5萬元超商禮券，請民眾輕鬆在家用網路申報，還有機會中大獎。