淡海新市鎮公有地閒置 地方爭設寵物公園

新北市淡海新市鎮有一塊長滿雜草的空地，原要做為淡海新市鎮捷運變電所的預定地，但多年閒置沒有使用、雜草叢生，因此市議員陳偉杰召集相關局處會勘後，希望朝向設置一處微型的寵物公園，讓附近居民可以有專屬為毛寶貝踏青的好去處。

新北市議員陳偉杰表示，這塊預定地面積大約有437坪左右，緊鄰公司田溪邊坡，在經過與新北市府了解後，這塊公有地，未來不會設置變電所，而且也沒有其他規劃，加上民眾陳情，距離最近的寵物公園在三重、蘆洲，希望這裡也可以設置一座。

市議員陳偉杰指出，塊用地在扣除高低落差之後，還有107坪可以使用，未來在內政部營建署納入「淡海新市鎮特定區主要計畫」第3次通盤檢討作業規畫評估後，由公所規劃圍籬區，並朝「新北綠家園」方案規劃，渴望有機會成為一處寵物公園。