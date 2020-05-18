福隆托老中心解封開課 長者歡喜開派對

新北市政府自5/18起解封銀髮俱樂部及社區關懷據點的公共空間，今(18)日貢寮區福隆公共托老中心正式開課，許多地方長輩也等不及和大家一起做運動，大家跳舞開派對，希望鼓勵更多老人家一同走出門活動筋骨更健康。

自新北市政府宣布因疫情公共室內場館自3/20休館後，週末傳出管制解封措施的消息，5/18以後銀髮俱樂部及社區關懷據點皆開放50人以下的活動，貢寮區福隆公托中心因此選在今天歡喜開課，老人家們在家中憋久了，雖然下著雨，今天前來仍相當開心。

中華民國照顧服務員專業發展協會主任周雅蘋表示，許多長者們見到了公托中心社工，都報告近期在家中的身體狀況，有養成運動習慣的長輩，身體硬朗有活力，但也有長輩少了規律的吃藥喝水活動，機能多有退化，因此公托中心最近將加強運動復健的課程，幫助老人家重拾健康，今天的開幕派對，大家便跳起舞來，謝謝貢寮區長今天特地前來關心防疫措施，跟著大家戴上派對帽，一同手舞足蹈。

貢寮區長施玉祥表示，貢寮公所自五月中旬也開始加強福隆青少年活動中心的無障礙設施，包括大門口的無障礙坡道雙邊扶手，及廁所的加寬與無障礙如廁設備，希望讓老人家或社區使用上更人性，也鼓勵長輩們能加入公托中心的大家庭，讓銀髮生活更樂活健康。