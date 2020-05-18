翻轉髒亂點 雙溪平林里打造「埔尾秘境」

雙溪區雙柑公路是柑腳、上林、平林里民來往市區的必經之路，平林里辦公室前的一片雜亂農田，在市府環保局、公所、里辦的打造下，種下了景觀花卉，也設計了蝴蝶裝置藝術，因當地舊名而命名為「埔尾秘境」，鼓勵民眾前來休憩。

雙溪區的雙柑公路是來往雙溪市區的要道，最近在平林里辦公室前的這座新公園，是由里長捐出土地，市府環保局、公所與里辦攜手打造，供雙柑公路附近的居民一個休憩散步的好去處。

雙溪區公所農經課長史哲鳴表示，因為小花園這裡舊名「埔尾」，因此被命名為「埔尾秘境」，當初原本也是一片荒廢的農田，雜草叢生，大家出錢出力下，一週週完成石板路、花圃及蝴蝶意象，並種了兩棵櫻花樹，還有農業局提供的台灣原生百合，讓髒亂點翻轉為欣欣向榮的環境。

平林里長黃添松表示，目前「埔尾秘境」由平林里環保志工負責維護及澆水，將來也會在小花園一角進行可食地景的栽植，希望民眾前來打卡走走時，切勿留下髒亂，讓美好的社區空間繼續維持。