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蘇貞昌被封護國院長 議員：紓困亂根本「負國院長」
擴大紓困方案讓基層累翻，民眾罵翻！國民黨台中市議員李麗華砲轟行政院長蘇貞昌是「負國院長」宣示「中央審核，基層免責」聽起來好像很簡單，但民眾申請紓困金「很多人最少跑三趟。」
李麗華批，紓困之亂是中央好大喜功，凡事跳過地方政府，不讓地方參與。她質詢時拿以大字報揶揄，把蔡英文總統標榜「護國院長」的封號改為「負國院長！」
李麗華說，她這麼講是因日本全民發放紓困金2.8萬元丶新加坡滿21歲每人領1.3萬丶香港滿18歲3.8萬元，她說，各國紓困便民又沒有條件，她要求中央政府重視民怨，別再引發紓困之亂。
李麗華說，有人為了領這1萬元，累死了，除身分証、戶口名本、存摺及家人的所得証明，最後還要切結書，很多人證件不齊，最少要跑3趟。
民政局長吳世瑋回應，各公所人員天天加班，已經連兩個星期以上沒休假。吳世瑋說，台中市申請近3萬，核發3961件丶4882萬元。
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