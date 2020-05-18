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廢棄物處理爭議 侯友宜：雙北共同解決

中央社 / 新北18日電

新北大力掃蕩五股地區砂石棧場，使得廢棄物大量進入台北市處理引發爭議，新北市長侯友宜今天表示，雙北的垃圾問題是一個結構性的問題，「我們都會來共同解決」。

新北市近月大力掃蕩五股地區砂石棧場，疑似導致其他砂石棧場連帶擔心受罰而停止收受裝潢廢棄物，大量廢棄物在短時間內轉進台北市，甚至有部分分類場超收，為全力消化而暫停收受。

侯友宜今天接受媒體聯訪時針對雙北廢棄物處理爭議表示，環保署北區分署也知道這個問題，兩方面都會互相來協調，「只要我們大家有一致的目標、共同面對，就可以解決問題。」

侯友宜表示，新北市強力執法，這本來就是應該要做的，不會因為強力執法才會導致垃圾問題，其實這是長期以來必須要去面對解決的結構性問題，大家不能視而不見，雙北一定共同合作，一起來面對解決。

新北市環保局表示，過去裝潢廢棄物由砂石棧場清運業者收受、分選後，再送往土資場、回收廠或焚化廠，但因部分棧場地目不合法，經查緝非法棄置後，違規棧場已不敢收受，導致市場價格亂象。

環保局指出，短期已協調新北市處理廠及再利用機構收受裝潢廢棄物，中長期則輔導砂石棧場合法化，並輔導增設處理廠。環保局強調，強力執法不會停止，取締污染是全國共同責任，呼籲各縣市一同打擊不法行為。

廢棄物 砂石

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